L’horizon se dégage pour l’hôtel-restaurant du Chasseron

Les syndics de Bullet et Sainte-Croix sont en passe d'obtenir la réouverture de l’hôtel-restaurant du Chasseron. L'Office fédéral de l'armement armasuisse, propriétaire du terrain et de l’établissement, ne souhaitait pas retrouver un repreneur après la fin du bail du précédent exploitant. L’établissement du Nord vaudois a donc cessé ses activités depuis le 30 septembre. Mais après des discussions, il pourrait bien rouvrir l’été prochain.

Grâce à un droit de servitude, l'exécutif de Bullet pourra exploiter l’hôtel-restaurant durant quatre ans avant de racheter la bâtisse au travers d’un droit distinct et permanent. Pour la syndique de la commune sur laquelle est situé le Chasseron, Fabienne Dégailler, c’est un poids qui s’enlève de ses épaules. « Je dois avouer que c'est plus qu'un soulagement. On savait l'intérêt que les gens ont pour le Chasseron. Et pour nous, la solution qu'on propose, c'est la meilleure solution qu'on pouvait imaginer », explique l'élue.