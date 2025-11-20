L’horizon se dégage pour l’hôtel-restaurant du Chasseron

L’établissement a été fermé définitivement le 30 septembre. Les communes de Bullet et de Sainte-Croix ont pu négocier avec le propriétaire de la bâtisse, armasuisse et une solution de reprise a été trouvée. L’hôtel-restaurant du Chasseron pourrait rouvrir dès cet été.
Les syndics de Bullet et Sainte-Croix sont en passe d'obtenir la réouverture de l’hôtel-restaurant du Chasseron. L'Office fédéral de l'armement armasuisse, propriétaire du terrain et de l’établissement, ne souhaitait pas retrouver un repreneur après la fin du bail du précédent exploitant. L’établissement du Nord vaudois a donc cessé ses activités depuis le 30 septembre. Mais après des discussions, il pourrait bien rouvrir l’été prochain.
Grâce à un droit de servitude, l'exécutif de Bullet pourra exploiter l’hôtel-restaurant durant quatre ans avant de racheter la bâtisse au travers d’un droit distinct et permanent. Pour la syndique de la commune sur laquelle est situé le Chasseron, Fabienne Dégailler, c’est un poids qui s’enlève de ses épaules. « Je dois avouer que c'est plus qu'un soulagement. On savait l'intérêt que les gens ont pour le Chasseron. Et pour nous, la solution qu'on propose, c'est la meilleure solution qu'on pouvait imaginer », explique l'élue.
Fabienne Dégailler : « C'est la solution qui permettrait de rouvrir le Chasseron le plus rapidement possible. »
Et pour obtenir ce résultat, les communes du Nord vaudois ont dû batailler pour obtenir une discussion avec armasuisse. Yvan Pahud, syndic de Sainte-Croix et conseiller national, a dû user de sa casquette de parlementaire pour amener armasuisse à la table des négociations : « Dans les premiers échanges de mails que j'ai eus avec eux, il y avait presque une non-entrée en matière. Ensuite, quand il y a eu deux interventions parlementaires à Berne, on a senti qu’il y avait un peu plus de volonté de se mettre à table », exprime-t-il.
Yvan Pahud : « Aujourd'hui, on est bien contents qu’ils soient autour de la table avec Bullet et Sainte-Croix. »
En revanche, même si le dossier semble bien avancé, les conditions de cession de la bâtisse restent à discuter. Selon le gestionnaire de portefeuille immobilier d’armasuisse, Olivier Henchoz, il faudra encore négocier le prix de revente et les conditions de reprise. « armasuisse va contribuer indirectement à la promotion du tourisme régional à partir du moment où la commune de Bullet reprendra l'hôtel-restaurant du Chasseron », déclare-t-il.
Olivier Henchoz : « Il y a des questions foncières à clarifier. »
Reste encore à savoir : le nom du tenancier qui reprendra l’établissement, pour l’heure tenu dans l’anonymat ; qui paiera la rénovation du bâtiment — les communes ou le repreneur ; et qui sortira son porte-monnaie pour reconstituer un fonds de commerce. Pour autant que le législatif de Bullet accepte cette proposition, l’hôtel du Chasseron devrait rouvrir l’été prochain. /yca