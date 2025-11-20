Chaux-de-Fonniers déboutés à Strasbourg, le tunnel d'évitement se fera

La Cour européenne des droits de l’homme a déclaré « irrecevable » le recours des citoyens représentés par l'avocat Frédéric Hainard contre le projet de contournement Est de la Métropole horlogère par la H18. Réactions des vainqueurs et des vaincus.
Il n’y a plus d’obstacle à la construction du tunnel de contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18. Les habitants qui ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, en fin d’année dernière ont été déboutés. Le verdict est tombé le 11 septembre, selon le site de la haute instance de Strasbourg. On y lit que l’affaire est jugée « irrecevable », sans autre explication.
Laurent Favre, le conseiller d’Etat neuchâtelois en charge du dossier, ne cache pas sa satisfaction : « Le projet était et est très solide - comme le Tribunal fédéral l’avait relevé - et avait été soutenu à 77% en 2021 par la population neuchâteloise. »
« La population chaux-de-fonnière n'a pas besoin de ce tunnel »
Ce projet devisé à 186 millions de francs a été retardé de cinq ans, en raison notamment des recours. L’avocat chaux-de-fonnier Frédéric Hainard, qui dit représenter 60 recourants, maintient que la cause était juste à ses yeux : « Le bétonnage n’est pas encore un grief qui justifie qu’on mette un frein à ces dépenses et à cette construction-là. Ce raisonnement est totalement hors de propos en 2025. La population chaux-de-fonnière n’a pas besoin de ce tunnel et est entravée [par ce projet] dans ses déplacements au centre-ville. » Il ajoute que porter l'affaire à la CEDH a coûté « quelque 10'000 francs ».
Frédéric Hainard : « Le raisonnement de la CEDH est totalement hors de propos en 2025. »
Le Canton mettra 73 millions de francs dans ce projet, mais c’est la Confédération qui financera la plus grande partie du tunnel de contournement. Une dépense qui handicape le dossier de la ligne ferroviaire directe, selon Frédéric Hainard : « On aurait pu mettre les millions de ce tunnel en appui au milliard que nous coûtera [la ligne directe], si elle se réalise, parce que le tunnel d’évitement de La Chaux-de-Fonds hypothèque gravement [cette ligne]. »
Laurent Favre balaie cette menace : « Le contournement est financé par des contributions pour les routes principales suisses, de l’argent déjà obtenu. La ligne directe, elle, sera financée par le FIF, le fonds d’infrastructure ferroviaire. Ce sont des flux financiers très différents et indépendants.
Laurent Favre : « Le projet de ligne directe n'est pas du tout hypothéqué par ce tunnel de contournement. »
Les travaux préparatoires du tunnel de contournement Est de La Chaux-de-Fonds sont bien avancés. Le percement du tube devrait commencer le printemps prochain. La mise en service est prévue pour 2030. /vco