Chaux-de-Fonniers déboutés à Strasbourg, le tunnel d'évitement se fera

Il n’y a plus d’obstacle à la construction du tunnel de contournement Est de La Chaux-de-Fonds par la H18. Les habitants qui ont saisi la Cour européenne des droits de l’homme, la CEDH, en fin d’année dernière ont été déboutés. Le verdict est tombé le 11 septembre, selon le site de la haute instance de Strasbourg. On y lit que l’affaire est jugée « irrecevable », sans autre explication.

Laurent Favre, le conseiller d’Etat neuchâtelois en charge du dossier, ne cache pas sa satisfaction : « Le projet était et est très solide - comme le Tribunal fédéral l’avait relevé - et avait été soutenu à 77% en 2021 par la population neuchâteloise. »





« La population chaux-de-fonnière n'a pas besoin de ce tunnel »



Ce projet devisé à 186 millions de francs a été retardé de cinq ans, en raison notamment des recours. L’avocat chaux-de-fonnier Frédéric Hainard, qui dit représenter 60 recourants, maintient que la cause était juste à ses yeux : « Le bétonnage n’est pas encore un grief qui justifie qu’on mette un frein à ces dépenses et à cette construction-là. Ce raisonnement est totalement hors de propos en 2025. La population chaux-de-fonnière n’a pas besoin de ce tunnel et est entravée [par ce projet] dans ses déplacements au centre-ville. » Il ajoute que porter l'affaire à la CEDH a coûté « quelque 10'000 francs ».