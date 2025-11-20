Centre Dürrenmatt Neuchâtel : hommage à Václav Havel et collaboration avec Berlin

Un lieu de dialogue, de réflexion et de paix

En plus du vernissage de l'exposition, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel va inaugurer samedi un « Havel's Place », soit une création artistique en l’honneur de Václav Havel, dramaturge, dernier président de la Tchécoslovaquie et premier président de la République Tchèque.

Deux chaises, une table et au milieu un tilleul, arbre symbole de la paix. C’est la création qui a été installée dans le jardin du CDN, comme dans 59 autres lieux dans le monde. Mais si elle a été installée dans ce lieu culturel plutôt qu’un autre dans la région, c’est parce qu’elle honore l’amitié entre Václav Havel et Friedrich Dürrenmatt. Deux dramaturges qui ont exprimé des pensées non-conformistes à travers le théâtre. Mais aussi deux artistes aux destins bien différents. « Malheureusement, ça a amené Václav Havel a la censure et à l’emprisonnement », explique Madeleine Betschart, directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel.