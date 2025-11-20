Centre Dürrenmatt Neuchâtel : hommage à Václav Havel et collaboration avec Berlin

Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel inaugure samedi une installation artistique en hommage à l’amitié entre Friedrich Dürrenmatt et Václav Havel. Les travaux de jeunes étudiants de Berlin et de Neuchâtel, effectués en résidence au musée, sont aussi exposés.
« Comment Friedrich Dürrenmatt peut-il inspirer la relève ? »
Friedrich Dürrenmatt inspire les artistes d’aujourd’hui. Ils sont une trentaine à avoir participé à un projet de résidence entre Neuchâtel et Berlin. Sous l’impulsion de Madeleine Betschart, directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel, et de Valérie Favre, peintre neuchâteloise professeure à l’Université des Arts de Berlin (UdK), ce programme est né en 2023. Pendant ces trois ans, 22 étudiants de l'UdK et sept de l’Académie de Meuron à Neuchâtel ont réalisé une résidence de deux semaines où ils ont pu assister notamment à des cours de peinture, des visites ou des conférences. De leurs travaux est née une exposition a été imaginée par Gabriel Grossert. « Friedrich Dürrenmatt – Collectif » sera vernie samedi au Centre Dürrenmatt Neuchâtel. « On a une diversité énorme de sujets, de points de rencontre avec Dürrenmatt qu’on trouve dans cette exposition, mais il y a quand même trois thématiques qui sont sorties plus fortement que d’autres », explique le commissaire d’exposition et futur directeur du Centre Dürrenmatt. Ces trois sujets principaux sont : Dürrenmatt comme modèle, les figures mythologiques, à l'image du Minotaure cher à l'artiste, et la catastrophe. La lithographie, pratiquée par Dürrenmatt, a fait l’objet d’un focus particulier avec des ateliers dédiés. Les jeunes artistes ont été invités à expérimenter cette technique de gravure pluriséculaire.
Gabriel Grossert : « Les artistes se sont confrontés à Dürrenmatt. »
L'exposition « Friedrich Dürrenmatt – Collectif » durera jusqu'au 15 mars.
Un lieu de dialogue, de réflexion et de paix
En plus du vernissage de l'exposition, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel va inaugurer samedi un « Havel's Place », soit une création artistique en l’honneur de Václav Havel, dramaturge, dernier président de la Tchécoslovaquie et premier président de la République Tchèque.
Deux chaises, une table et au milieu un tilleul, arbre symbole de la paix. C’est la création qui a été installée dans le jardin du CDN, comme dans 59 autres lieux dans le monde. Mais si elle a été installée dans ce lieu culturel plutôt qu’un autre dans la région, c’est parce qu’elle honore l’amitié entre Václav Havel et Friedrich Dürrenmatt. Deux dramaturges qui ont exprimé des pensées non-conformistes à travers le théâtre. Mais aussi deux artistes aux destins bien différents. « Malheureusement, ça a amené Václav Havel a la censure et à l’emprisonnement », explique Madeleine Betschart, directrice du Centre Dürrenmatt Neuchâtel.
Madeleine Betschart : « Friedrich Dürrenmatt il a un peu toujours cheminé à côté de Václav Havel. »
Un moment marquant qui illustre le lien entre les deux dramaturges a eu lieu le 22 novembre 1990, lors de la première visite officielle de Václav Havel en Suisse en tant que président de la Tchécoslovaquie. Une époque pendant laquelle la Suisse était remuée par l’affaire des fiches : la révélation de l’existence d’une police intérieure qui a surveillé environ 15% de la population en période de Guerre froide. Les autorités fédérales ont demandé à Friedrich Dürrenmatt de tenir un discours.
« Il a comparé la Suisse à une prison, dans laquelle chacun est prisonnier et gardien à la fois. »
35 ans après ce discours, c’est en grande pompe et avec des invités de marque comme l’ambassadeur de la République tchèque en Suisse, que cette place sera inaugurée ce samedi. /ATS-lgn