Boudry réforme son administration

Réorganisation au sein des services de l’administration de Boudry. Le Conseil communal a annoncé mardi soir des changements qui entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2026. « Le poste d’administrateur communal dans sa configuration actuelle de direction générale de l’administration sera supprimé », peut-on lire dans un communiqué. En lieu et place, deux postes de chef de service sont ainsi créés. Celui de chef des services techniques, qui sera mis au concours prochainement, et celui de chef des services administratifs, notamment en charge de la chancellerie et du secrétariat du Conseil communal. Cette fonction sera occupée par Paolo Migliorini, actuel administrateur communal. L’exécutif boudrysan précise qu’il souhaite ainsi « simplifier la structure et renforcer la coordination et le développement du soutien stratégique et opérationnel au Conseil communal. Le texte précise encore « que les niveaux hiérarchiques sont rationnalisés et que des mécanismes de coordination inter-secteurs sont introduits ».

Le président du Conseil communal, Pascal Chapuisod, explique que « ce plan d’action découle de l’audit de gouvernance de l’administration communale » présenté en séance extraordinaire du Conseil général mardi soir. « Les lois, les règles sont toujours plus lourdes et complexes et demandent davantage de compétences », d’où cette séparation des tâches. /jpp