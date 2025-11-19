Le Conservatoire compose aussi avec des dons

« Il arrive que certaines journées commencent avec un sourire inattendu : un coup de téléphone, un message… et soudain un instrument rare ou un geste généreux vient enrichir la vie du Conservatoire de musique neuchâtelois ». Une phrase que l’on peut lire dans l’infolettre de l’école fin octobre et qui fait référence à des dons de particuliers. Dernièrement, l’institution a reçu deux instruments de valeur : un virginal et un clavicorde qui valent plusieurs dizaines de milliers de francs et qui permettent de renforcer l’enseignement des musiques dites anciennes.

« Ce sont de belles surprises », lance Nicolas Farine, directeur du Conservatoire de musique neuchâtelois. « Il y a deux ans, nous avons reçu un très beau violon qu’on destine à des élèves plutôt avancés, qui viennent de familles modestes et qui ne pourraient pas faire un achat aussi élevé. » Mais tous les dons d’instruments ne peuvent être utilisés. « Parfois on en a trop d’une même catégorie et gérer des stocks, c’est du travail. Ou parfois leur état demanderait une réfection trop importante », ajoute Nicolas Farine. « Et pour les instruments de très très grande valeur, le problème c’est d’assurer leur sécurité et d’avoir les conditions de stockage adéquates. »