« Faites-nous rire » : 2025 dans le rétro, avec Lord Betterave

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.
« Faites-nous rire » : 2025 dans le rétro, avec Lord Betterave

Chaque mercredi, nos humoristes prennent le contrôle de « La Matinale » à 7h45.

Lord Betterave, prêt à faire le bilan de l’année 2025, pour son dernier passage dans « La Matinale » de l’année. Lord Betterave, prêt à faire le bilan de l’année 2025, pour son dernier passage dans « La Matinale » de l’année.

Selon Lord Betterave, 2025 mérite déjà sa rétrospective — même s’il reste un mois au calendrier. A l’international, l’année a démarré fort avec le retour de Donald Trump. Côté culture, on a perdu Ozzy Osbourne et découvert que Jordan Bardella écrivait désormais des livres, ce qui a bouleversé autant de Français que la sortie de prison express de Nicolas Sarkozy, tout comme la victoire du PSG en Ligue des Champion de football.

La Suisse n’a pas été en reste : Eurovision, Eurofoot féminin, et même un Martin Pfister tout neuf au Conseil fédéral. Pour Lord Betterave, 2025 a donc été un joyeux chaos parfaitement cohérent. Et bonne nouvelle : comme l’année n’est pas encore finie, il reste encore le temps d’ajouter deux ou trois absurdités au palmarès.

La semaine prochaine, David Charles prendra les rênes de notre rendez-vous humour. Peut-être accompagné de son alter-ego MC Roger, qui n’est jamais très loin. « Faites-nous rire », c’est le mercredi dans « La Matinale », à 7h45. /rde


 

Actualités suivantes

Un duo pour le TPR

Un duo pour le TPR

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 11:20

Gérard Castella : « Une vraie équipe avec un vrai chef »

Gérard Castella : « Une vraie équipe avec un vrai chef »

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 10:50

« C’est quoi ton association » : Le Dating du bénévolat revient à Neuchâtel pour connecter bonnes volontés et associations

« C’est quoi ton association » : Le Dating du bénévolat revient à Neuchâtel pour connecter bonnes volontés et associations

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 10:30

Boudry réforme son administration

Boudry réforme son administration

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 10:51

Articles les plus lus

Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5

Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 19:08

Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 23:42

« Faites-nous rire » : 2025 dans le rétro, avec Lord Betterave

« Faites-nous rire » : 2025 dans le rétro, avec Lord Betterave

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 09:44

Boudry réforme son administration

Boudry réforme son administration

Région    Actualisé le 19.11.2025 - 10:51

Un homme braque la station-service des Draizes et prend la fuite

Un homme braque la station-service des Draizes et prend la fuite

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 17:01

Un premier lauréat pour le prix Micronarc

Un premier lauréat pour le prix Micronarc

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 17:08

Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5

Gabegie mardi soir dans les tunnels de l’A5

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 19:08

Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Feu vert au projet de rénovation du stade d’athlétisme de la Charrière

Région    Actualisé le 18.11.2025 - 23:42