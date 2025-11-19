« Faites-nous rire » : 2025 dans le rétro, avec Lord Betterave

Selon Lord Betterave, 2025 mérite déjà sa rétrospective — même s’il reste un mois au calendrier. A l’international, l’année a démarré fort avec le retour de Donald Trump. Côté culture, on a perdu Ozzy Osbourne et découvert que Jordan Bardella écrivait désormais des livres, ce qui a bouleversé autant de Français que la sortie de prison express de Nicolas Sarkozy, tout comme la victoire du PSG en Ligue des Champion de football.

La Suisse n’a pas été en reste : Eurovision, Eurofoot féminin, et même un Martin Pfister tout neuf au Conseil fédéral. Pour Lord Betterave, 2025 a donc été un joyeux chaos parfaitement cohérent. Et bonne nouvelle : comme l’année n’est pas encore finie, il reste encore le temps d’ajouter deux ou trois absurdités au palmarès.