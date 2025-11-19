Après le Giron du Nord, le démontage

C’était début juillet : un énorme camp sur le thème du far west prenait place à Concise, aux portes du canton de Neuchâtel. C’était le Giron du Nord, une fête de jeunesse organisée par la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, qui a attiré plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Plus de quatre mois après, on aperçoit encore une partie des infrastructures au bord de l’autoroute, ce qui ne manque pas d’attirer la curiosité des automobilistes. Même si le démontage a lieu progressivement depuis le mois de septembre, les infrastructures ont eu une seconde vie après les festivités. Noa Jaquet, président du comité d’organisation du Giron du Nord, cite par exemple « un anniversaire, une fête d’entreprise, l’Abbaye du village », qui ont pu profiter des lieux. Le propriétaire des lieux a fixé le printemps 2026 comme date limite pour récupérer l’usage de sa parcelle agricole.