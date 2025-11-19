Après le Giron du Nord, le démontage

En cours de démontage, les infrastructures du Giron du Nord à Concise pourraient connaître ...
En cours de démontage, les infrastructures du Giron du Nord à Concise pourraient connaître une deuxième vie. Une partie du bois pourrait être transmise à d’autres fêtes de jeunesse.

En plein démontage, une partie du bois des structures du Giron du Nord à Concise pourrait être réemployée par d’autres fêtes de jeunesse. (Photo : archives) En plein démontage, une partie du bois des structures du Giron du Nord à Concise pourrait être réemployée par d’autres fêtes de jeunesse. (Photo : archives)

C’était début juillet  : un énorme camp sur le thème du far west prenait place à Concise, aux portes du canton de Neuchâtel. C’était le Giron du Nord, une fête de jeunesse organisée par la Fédération vaudoise des jeunesses campagnardes, qui a attiré plusieurs dizaines de milliers de personnes.

Plus de quatre mois après, on aperçoit encore une partie des infrastructures au bord de l’autoroute, ce qui ne manque pas d’attirer la curiosité des automobilistes. Même si le démontage a lieu progressivement depuis le mois de septembre, les infrastructures ont eu une seconde vie après les festivités. Noa Jaquet, président du comité d’organisation du Giron du Nord, cite par exemple «  un anniversaire, une fête d’entreprise, l’Abbaye du village  », qui ont pu profiter des lieux. Le propriétaire des lieux a fixé le printemps 2026 comme date limite pour récupérer l’usage de sa parcelle agricole.

Noa Jaquet  : «  On n’a pas tout de suite commencé à démonter, on s’est laissés une petite pause.  »

Les éléments qui ont servi au Giron pourraient connaître une autre vie. Comme ça se pratique généralement, d’autres fêtes de jeunesse pourraient souhaiter racheter le bois pour construire leurs propres infrastructures. «  Il y a eu deux-trois girons qui sont venus voir et qui n’étaient pas intéressés  », explique Noa Jaquet, «  et là il y a deux autres girons qui veulent venir voir. À voir s’ils sont intéressés à reprendre ça ou pas  ».

«  Les jeunesses viennent, démontent et prennent le bois.  »

Le Giron du Nord 2026 aura lieu à Arnex-sur-Orbe, dans le Nord Vaudois. /jhi


 

