Un premier lauréat pour le prix Micronarc

Une invention qui permet d’économiser de l’énergie au coeur du premier prix Micronarc. La cérémonie, organisée pour la toute première fois, a eu lieu dans les locaux de l’entreprise Bergeon à La Chaux-de-Fonds. Cette distinction « a pour vocation de mettre en lumière ces entreprises qui, par leur savoir-faire et leur esprit de collaboration, jouent un rôle essentiel dans l’innovation et la réussite de tout l’écosystème micro/nano de Suisse romande », explique Roland Hirschi, secrétaire général de Micronarc. La récompense de 5'000 francs revient pour cette édition inaugurale à ADronix Sàrl, une société de Colombier.

L’entreprise a développé, en collaboration avec une autre firme de Colombier, Patric Concept SA, un dispositif permettant de réduire significativement la consommation d’énergie des machines utilisées dans l’horlogerie durant la nuit ou les jours de congé. L'enjeu est particulièrement important pour un secteur où les machines tournent souvent en continu.





Une invention pensée pour l’efficience

Baptisée Deep Sleep, l’innovation prend la forme d’un boîtier capable de mettre en veille profonde les installations. « Ça faisait longtemps qu’on cherchait des solutions pour économiser de l’énergie sur la machine. On avait trouvé un système intermédiaire, mais j’ai encore poussé plus loin l’économie d’énergie en cherchant une solution avec Philippe Amez-Droz pour ne consommer que 0,1 watt », explique Blaise Alain Junod, directeur opérationnel de Patric Concept et inventeur du dispositif.