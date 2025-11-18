Un premier lauréat pour le prix Micronarc

L’entreprise ADronix, basée à Colombier, est la première lauréate du prix Micronarc. Elle a été récompensée mardi matin à La Chaux-de-Fonds pour un boîtier innovant qui réduit la consommation énergétique des machines d’horlogerie durant les périodes d’inactivité.
Une invention qui permet d’économiser de l’énergie au coeur du premier prix Micronarc. La cérémonie, organisée pour la toute première fois, a eu lieu dans les locaux de l’entreprise Bergeon à La Chaux-de-Fonds. Cette distinction « a pour vocation de mettre en lumière ces entreprises qui, par leur savoir-faire et leur esprit de collaboration, jouent un rôle essentiel dans l’innovation et la réussite de tout l’écosystème micro/nano de Suisse romande », explique Roland Hirschi, secrétaire général de Micronarc. La récompense de 5'000 francs revient pour cette édition inaugurale à ADronix Sàrl, une société de Colombier.
L’entreprise a développé, en collaboration avec une autre firme de Colombier, Patric Concept SA, un dispositif permettant de réduire significativement la consommation d’énergie des machines utilisées dans l’horlogerie durant la nuit ou les jours de congé. L'enjeu est particulièrement important pour un secteur où les machines tournent souvent en continu.
Une invention pensée pour l’efficience
Baptisée Deep Sleep, l’innovation prend la forme d’un boîtier capable de mettre en veille profonde les installations. « Ça faisait longtemps qu’on cherchait des solutions pour économiser de l’énergie sur la machine. On avait trouvé un système intermédiaire, mais j’ai encore poussé plus loin l’économie d’énergie en cherchant une solution avec Philippe Amez-Droz pour ne consommer que 0,1 watt », explique Blaise Alain Junod, directeur opérationnel de Patric Concept et inventeur du dispositif.
Blaise Alain Junod : « Le matin, c’est le Deep Sleep qui réenclenche la machine pour qu’elle puisse se préparer. »
Une collaboration locale récompensée
ADronix et Patric Concept ont travaillé main dans la main pour amener Deep Sleep à maturité. « L’idée qui est née chez Patric Concept devait justement nécessiter un développement électronique assez performant. […] On a développé ce produit ensemble », souligne Philippe Amez-Droz, d’ADronix Sàrl.
Philippe Amez-Droz : « On arrive [...] à une économie de 600 francs par année. »
C’est précisément cet esprit d’union et d’innovation que le prix Micronarc souhaite encourager. « ADronix, c'est une entreprise qui a vraiment collaboré étroitement avec une entreprise cliente (Patric Concept) [...] pour trouver une solution durable », explique Roland Hirschi, secrétaire général de Micronarc. /yca