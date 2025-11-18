Naissance de commerces-ne

Une structure à l’échelle cantonale pour représenter le commerce de détail. L’association commerces-ne a été créée lundi soir lors d’une séance constitutive à Cernier.

La nouvelle structure a pour but de représenter la branche à la bonne échelle. (Photo d'illustration). La nouvelle structure a pour but de représenter la branche à la bonne échelle. (Photo d'illustration).

Une structure unifiée pour représenter le commerce indépendant de détail dans le canton de Neuchâtel. Réunis lundi soir au Mycorama à Cernier, plus d’une centaine de commerçants et représentants des milieux économiques et institutionnels ont voté en faveur de la création de commerces-ne. La nouvelle institution l’a annoncé dans la foulée, par voie de communiqué. Fruit de la fusion des quatre associations régionales et de la Fédération neuchâteloise du commerce indépendant et de détail (FNCID), elle a l’ambition de représenter les intérêts du secteur. En septembre, les associations des commerçants de détail des régions Montagne, Neuchâtel-Ville, Val-de-Ruz et Val-de-Travers avaient approuvé le principe de la fusion. Ancien président de la FNCID, Olivier Zuretti a été élu à la tête de la nouvelle structure. /comm-jhi


 

