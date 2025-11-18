La centrale de biogaz de La Chaux-de-Fonds franchit une nouvelle étape

Biogaz en marche. Le projet de centrale de biogaz Agriteos à La Chaux-de-Fonds vient de franchir une étape décisive, indique Viteos dans un communiqué ce mardi. La commune et le canton ont accordé le plan d’affectation spéciale faisant office de permis de construire, rendant l’autorisation, déposée en 2023, définitive au courant de septembre. Le chantier pourra ainsi débuter au printemps 2026 et la mise en service est envisagée pour 2028.

Porté par un large regroupement d’acteurs – la Chambre d’agriculture et de viticulture du canton de Neuchâtel, Viteos, la société d’agriculture de La Chaux-de-Fonds, le syndicat régional des producteurs de lait ainsi que 46 agriculteurs – Agriteos symbolise une collaboration inédite entre monde paysan et gestionnaire multiénergies, exemple d’union locale face aux enjeux climatiques et énergétiques.

La centrale, implantée au pied du Chemin Blanc, représente un investissement de 13 millions de francs. Avec ses cinq cuves et sa sphère à double membrane, elle sera l’une des plus grandes centrales de biogaz à biomasse de Suisse. Elle traitera chaque année près de 50'000 tonnes de matières agricoles et de déchets verts pour produire environ 14 GWh de biométhane, soit l’équivalent de la consommation en chaleur de 1'400 ménages.

Ce projet s’inscrit dans une tendance nationale où l’agriculture innove pour produire durablement tout en réduisant son empreinte carbone. En alliant savoir-faire agricole et expertise technique, Agriteos illustre une agriculture neuchâteloise résiliente, diversifiée et pleinement impliquée dans la production d’énergie renouvelable, soulignent les instigateurs du projet dans leur communiqué. /comm-ero