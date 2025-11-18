Création d'un EMS de 60 lits et renforcement de la prise en charge ambulatoire

Un tournant pour la Clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds. L'établissement veut étoffer son offre pour mieux répondre aux besoins liés au vieillissement de la population. Fondée en 1909 et intégrée à Swiss Medical Network (SMN) depuis 2015, son projet prévoit la conversion du bâtiment historique en un EMS moderne de 60 lits, rénové. Cette évolution s’inscrit dans une dynamique d’adaptation face au vieillissement de la population.



Des discussions constructives avec les autorités cantonales et communales ont permis d’avancer significativement, et le projet est aujourd’hui en bonne voie d’évolution, avec une concrétisation envisagée pour juin 2026. L’objectif est de concentrer les ressources sur des projets innovants, d’offrir des soins toujours mieux adaptés à la population tout en préservant les emplois, souligne la Clinique dans son communiqué.



Conjointement, l’établissement renforce son offre ambulatoire dans le cadre VIVA-Réseau de l’Arc. Urgences sans rendez-vous, consultations spécialisées et interventions chirurgicales ambulatoires resteront accessibles à tous, indépendamment du modèle d’assurance. /comm-ero