« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication à la Ville de Neuchâtel, dans « La Matinale ». Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication à la Ville de Neuchâtel, dans « La Matinale ».

La Ville de Neuchâtel remet en valeur ses traditions citoyennes, et l’une d’elles attire chaque année toujours plus de familles : la plantation des « arbres des naissances ». Depuis vingt-six ans, les jeunes parents sont invités à se rendre en forêt pour planter un chêne célébrant l’arrivée de leur enfant. L’initiative, racontée dans la dernière édition de N+, réunit par vagues des familles équipées de poussettes et porte-bébés, guidées par les forestiers-bûcherons qui les aident à mettre en terre ces jeunes tiges robustes, choisies pour leur résistance aux évolutions climatiques. Cette édition a vu 250 chênes supplémentaires s’enraciner sur les hauteurs, portant à près de 6’500 le nombre d’arbres plantés depuis le lancement du projet. Un geste symbolique, doux et fédérateur, devenu au fil des années un rituel qui inscrit les naissances dans le paysage même de la commune.

Mais N+ ne s’arrête pas aux traditions : le journal officiel de la Ville de Neuchâtel explore aussi des sujets plus inattendus, à l’image de son prochain dossier consacré… à la Journée mondiale des toilettes. L’occasion, pour la rédaction, de rappeler que l’accès à des infrastructures sanitaires propres reste un enjeu mondial, et de montrer comment Neuchâtel a développé au fil des décennies un réseau de WC publics devenu emblématique — notamment ceux de la place Pury, récemment rénovés et partiellement protégés par l’Office du patrimoine. Entre héritage hygiéniste, archives étonnantes et entretien modernisé d’une dizaine d’installations par an, le sujet révèle un pan discret mais essentiel de la vie urbaine.

Une preuve, une fois encore, que les pages de N+ savent conjuguer proximité, histoire et curiosités citoyennes, comme nous l’expliquait Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication à la Ville de Neuchâtel, dans « La Matinale ».

« Ma commune à la Une », c’est chaque lundi dans « La Matinale », à 8h15. La semaine prochaine, rendez-vous avec Nicolas Bringolf, journaliste pour Littoral Région. /rde


 

Actualités suivantes

Pascal Broulis prend les rênes de la Fédération du Transjuralpin

Pascal Broulis prend les rênes de la Fédération du Transjuralpin

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 11:05

« C’est quoi ton association » : S-Endo

« C’est quoi ton association » : S-Endo

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 09:46

Les Gorges du Seyon sont rouvertes

Les Gorges du Seyon sont rouvertes

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 10:42

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 09:25

Articles les plus lus

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 11:30

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 09:25

« C’est quoi ton association » : S-Endo

« C’est quoi ton association » : S-Endo

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 09:46

Les Gorges du Seyon sont rouvertes

Les Gorges du Seyon sont rouvertes

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 10:42

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 10:00

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 11:30

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 09:25

Les Gorges du Seyon sont rouvertes

Les Gorges du Seyon sont rouvertes

Région    Actualisé le 17.11.2025 - 10:42

Chasseron : réouverture espérée l’été prochain

Chasseron : réouverture espérée l’été prochain

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 16:28

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Nouvel accord Suisse-USA sur les droits de douane : les réactions en direct

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 08:43

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 10:00

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Région    Actualisé le 15.11.2025 - 11:30