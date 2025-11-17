« Ma Commune à la Une » : Neuchâtel

La Ville de Neuchâtel remet en valeur ses traditions citoyennes, et l’une d’elles attire chaque année toujours plus de familles : la plantation des « arbres des naissances ». Depuis vingt-six ans, les jeunes parents sont invités à se rendre en forêt pour planter un chêne célébrant l’arrivée de leur enfant. L’initiative, racontée dans la dernière édition de N+, réunit par vagues des familles équipées de poussettes et porte-bébés, guidées par les forestiers-bûcherons qui les aident à mettre en terre ces jeunes tiges robustes, choisies pour leur résistance aux évolutions climatiques. Cette édition a vu 250 chênes supplémentaires s’enraciner sur les hauteurs, portant à près de 6’500 le nombre d’arbres plantés depuis le lancement du projet. Un geste symbolique, doux et fédérateur, devenu au fil des années un rituel qui inscrit les naissances dans le paysage même de la commune.

Mais N+ ne s’arrête pas aux traditions : le journal officiel de la Ville de Neuchâtel explore aussi des sujets plus inattendus, à l’image de son prochain dossier consacré… à la Journée mondiale des toilettes. L’occasion, pour la rédaction, de rappeler que l’accès à des infrastructures sanitaires propres reste un enjeu mondial, et de montrer comment Neuchâtel a développé au fil des décennies un réseau de WC publics devenu emblématique — notamment ceux de la place Pury, récemment rénovés et partiellement protégés par l’Office du patrimoine. Entre héritage hygiéniste, archives étonnantes et entretien modernisé d’une dizaine d’installations par an, le sujet révèle un pan discret mais essentiel de la vie urbaine.

Une preuve, une fois encore, que les pages de N+ savent conjuguer proximité, histoire et curiosités citoyennes, comme nous l’expliquait Emmanuel Gehrig, chef du Service de la communication à la Ville de Neuchâtel, dans « La Matinale ».