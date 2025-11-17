Le rêve de médaille olympique de Robin Cuche

Une consécration olympique tombera peut-être au bout de l’hiver : Robin Cuche en rêve secrètement. Deuxième du classement général de la dernière Coupe du monde de para ski alpin, l’athlète de Saules peaufine sa préparation en vue de la saison qui va s’ouvrir. Il s’envolera mardi pour dix jours d’entraînement au Canada, avant de disputer les premières compétitions inscrites au calendrier du 10 au 12 décembre, à Steinach, en Autriche. Robin Cuche a atteint un niveau de performance qui peut lui valoir de très belles satisfactions en vue de ses échéances futures : « Ma préparation estivale s’est plutôt bien passée, avec pas plus de pépins physiques que ça. Je suis prêt à attaquer l’hiver avec aussi un bon entraînement sur les skis au Chili ainsi que sur les glaciers de Saas Fee et Zermatt. » Si la forme est là, Robin Cuche avoue toutefois que son genou droit opéré, il y a déjà dix ans, le gêne encore de temps en temps : « Ce sont des douleurs récurrentes depuis mon opération des ligaments croisés sur la jambe faible. Mais on espère que cela tienne. »
Robin Cuche : « C’est la première fois qu’on allait au Chili. »
Avant de penser Jeux paralympiques, Robin Cuche va croquer à pleines dents dans la saison de Coupe du monde. Une vingtaine de courses figurent au calendrier, dont six descentes. L’hiver dernier, le Vaudruzien avait remporté les deux seules descentes disputées. Mais aucun petit globe n’avait été décerné dans sa discipline préférée. Robin Cuche n’avait pas caché sa frustration : « Cela signifie aussi que plus de descentes au programme, nécessite une préparation plus poussée pour arriver prêt aux Jeux et pour pouvoir enfin espérer recevoir un globe en descente. »
« C’est la discipline qui me réussit le mieux. »
A 27 ans, Robin Cuche laisse l’impression d’aborder cette saison avec sérénité. Sauf accident, il prendra part pour la quatrième fois de sa carrière aux prochains Jeux paralympiques : un rendez-vous programmé du 6 au 15 mars à Milan et Cortina. Le neveu de Didier peut même prétendre à une médaille olympique, qu’il n’a jamais remportée : « Pour l’instant, je n’y pense pas vraiment. En étant favori dans les disciplines de vitesse, c’est vrai que le jour-j, on y pensera un petit peu. Mais il y a déjà la Coupe du monde qui approche et on verra par la suite pour une médaille aux Jeux.»
« C’est vrai qu’une médaille aux Jeux, cela serait joli. »
Robin Cuche ne cache pas qu’il a aussi des visées sur le classement général de la Coupe du monde de cet hiver : « Mais, le calendrier est très chargé et je ne sais pas si je participerai à toutes les courses. C’est à voir aussi en prévision des Jeux olympiques. » /mne