Le rêve de médaille olympique de Robin Cuche

Une consécration olympique tombera peut-être au bout de l’hiver : Robin Cuche en rêve secrètement. Deuxième du classement général de la dernière Coupe du monde de para ski alpin, l’athlète de Saules peaufine sa préparation en vue de la saison qui va s’ouvrir. Il s’envolera mardi pour dix jours d’entraînement au Canada, avant de disputer les premières compétitions inscrites au calendrier du 10 au 12 décembre, à Steinach, en Autriche. Robin Cuche a atteint un niveau de performance qui peut lui valoir de très belles satisfactions en vue de ses échéances futures : « Ma préparation estivale s’est plutôt bien passée, avec pas plus de pépins physiques que ça. Je suis prêt à attaquer l’hiver avec aussi un bon entraînement sur les skis au Chili ainsi que sur les glaciers de Saas Fee et Zermatt. » Si la forme est là, Robin Cuche avoue toutefois que son genou droit opéré, il y a déjà dix ans, le gêne encore de temps en temps : « Ce sont des douleurs récurrentes depuis mon opération des ligaments croisés sur la jambe faible. Mais on espère que cela tienne. »