« Le dossier du lundi » : le nouveau président du Conseil national

Le futur président de l’Assemblée fédérale sera francophone. L’agriculteur fribourgeois Pierre-André ...
Le futur président de l’Assemblée fédérale sera francophone. L’agriculteur fribourgeois Pierre-André Page accèdera à la présidence du Conseil national en 2026. L’élu UDC s’est livré sur ses futures fonctions.

Le président 2026 du Conseil national, l'agriculteur UDC fribourgeois Pierre-André Page. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Rob Lewis). Le président 2026 du Conseil national, l'agriculteur UDC fribourgeois Pierre-André Page. (Photo : Services du Parlement 3003 Berne / Rob Lewis).

Le prochain président de l’Assemblée fédérale à Berne parlera français. Pierre-André Page, agriculteur fribourgeois de 65 ans, sera le président du Conseil national pour 2026. L’élu UDC sera désigné lors de l’ouverture de la session d’hiver du Parlement, le 1er décembre prochain. Il succédera à la PLR argovienne Maja Riniker.

La dernière présidence romande remonte à quelques années : la libérale-radicale vaudoise Isabelle Moret avait occupé cette fonction en 2020. Hasard des tournus, un autre UDC romand sera également président en 2026 : le Vaudois Guy Parmelin assumera la présidence de la Confédération pour la deuxième fois. Le président du Conseil des États en 2026 sera, lui, le Centriste grison Stefan Engler.

Notre correspondant parlementaire Serge Jubin a rencontré Pierre-André Page. S’il aborde sa future fonction avec sérénité, il avoue toutefois ressentir une certaine pression à l’idée d’être le premier citoyen suisse. « Quand on est devant les 200 personnes, il faut être sûr de soi et assumer le fonctionnement de l’Assemblée », confie-t-il.

Le dossier de Serge Jubin :

Ecouter le son

Pour rappel, les présidents des Chambres fédérales ne prennent pas part aux scrutins, mais leur voix fait pencher la balance en cas d’égalité. /sju-pch


