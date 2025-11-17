« Le dossier du lundi » : le nouveau président du Conseil national

Le prochain président de l’Assemblée fédérale à Berne parlera français. Pierre-André Page, agriculteur fribourgeois de 65 ans, sera le président du Conseil national pour 2026. L’élu UDC sera désigné lors de l’ouverture de la session d’hiver du Parlement, le 1er décembre prochain. Il succédera à la PLR argovienne Maja Riniker.

La dernière présidence romande remonte à quelques années : la libérale-radicale vaudoise Isabelle Moret avait occupé cette fonction en 2020. Hasard des tournus, un autre UDC romand sera également président en 2026 : le Vaudois Guy Parmelin assumera la présidence de la Confédération pour la deuxième fois. Le président du Conseil des États en 2026 sera, lui, le Centriste grison Stefan Engler.

Notre correspondant parlementaire Serge Jubin a rencontré Pierre-André Page. S’il aborde sa future fonction avec sérénité, il avoue toutefois ressentir une certaine pression à l’idée d’être le premier citoyen suisse. « Quand on est devant les 200 personnes, il faut être sûr de soi et assumer le fonctionnement de l’Assemblée », confie-t-il.