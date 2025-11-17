Accident et huile sur la chaussée : les gorges du Seyon fermées trois heures

Un accident a paralysé les gorges du Seyon durant trois heures lundi matin en raison d’une cargaison d’huile répandue sur la chaussée. Vers 7h20, un habitant du Littoral âgé de 29 ans circulait en direction de La Chaux-de-Fonds au volant d’un fourgon de livraison. Lors d’un dépassement, le véhicule a heurté la paroi rocheuse à gauche de la route, a effectué un tête-à-queue et s’est immobilisé au centre du trafic. L’huile transportée à l’arrière du fourgon s’est déversée sur le bitume. L’autoroute a été fermée afin de permettre l’évacuation du véhicule et le nettoyage de la chaussée. Le conducteur, blessé, a été pris en charge par une ambulance et conduit au RHNe. /comm-yca