Dix ans de vie pour la librairie du Locle

La librairie coopérative Aux Mots Passants a fêté ses 10 ans ce samedi au Locle. Retour sur ce pari un peu fou, qui a su tenir bon face à l’explosion du commerce en ligne.

Les anciens et actuels collaborateurs bénévoles de la librairie Aux Mots Passants au Locle se sont réunis à l'occasion des 10 ans de l'établissement.

Une décennie de souvenirs et de lecture fêtée au Locle. La Librairie coopérative Aux Mots Passants a soufflé ses dix bougies ce samedi dans la Mère commune. Malgré le petit espace, une quinzaine de personnes étaient au rendez-vous sur les coups de 10h pour partager un café, un bout de taillaule et des souvenirs entre les bouquins habillant les rayons. Parmi les convives : des habitués et d’anciens bénévoles côtoient la nouvelle équipe en place depuis le départ d’une des fondatrices, il y a trois ans. La bonne humeur était de mise, et pour cause : 10 ans ce n’est pas anodin pour une petite librairie indépendante. Aux Mots Passants fait parti des quelques dernières rescapées du canton. « C’est clair que les géants de la vente en ligne, comme par exemple Amazon, représentent une concurrence importante pour nous », explique Lucie Barth Hurtlin, libraire responsable Aux Mots Passants. « Je dirais même une plus grosse concurrence que la proximité avec la France », ajoute-t-elle. Alors pour résister quel est le secret ?

Lucie Barth Hurtlin : « Le commerce de proximité c'est le plus important. »

Le commerce de vente en ligne a nettement augmenté ces dernières années, notamment pour la littérature. Mais ce système présente un désavantage selon la responsable de la librairie : « Les algorithmes vont toujours vous proposer des livres du même genre. Alors qu’en magasin nos recommandations sont plus personnalisées. » La clientèle fidèle est une chose, mais encore faut-il pouvoir la conseiller. Pour cela la librairie ouverte en août 2015 tourne principalement grâce au dévouement d’une dizaine de bénévoles.

« C'est un engagement à l'année. »

Au départ : un pari un peu fou

Parmi la petite foule réunie ce matin-là, deux figures fondatrices de la librairie prennent le café. Isabelle Zünd et André Frütschi évoquent ensemble le début de cette aventure, mais ne souhaitent pas en parler au micro. « Je rêvais d’une librairie au Locle », se souvient Isabelle Zünd. « André voulait fonder une coopérative, alors on s’est mis ensemble sur ce projet un peu fou », explique-t-elle. « Et tout ça a étonnamment bien marché », continue André Frütschi, le sourire aux lèvres.

Retraçons l'histoire de la librairie : 

La librairie Aux Mots Passants espère donc pouvoir continuer d’exercer encore longtemps, portée par son équipe de bénévoles motivés et dévoués ainsi que sa fidèle clientèle. Même si Lucie Barth Hurtlin ne cache pas que l’établissement traverse, de temps à autre, des moments difficiles. /crb.


 

