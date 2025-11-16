Dix ans de vie pour la librairie du Locle

Une décennie de souvenirs et de lecture fêtée au Locle. La Librairie coopérative Aux Mots Passants a soufflé ses dix bougies ce samedi dans la Mère commune. Malgré le petit espace, une quinzaine de personnes étaient au rendez-vous sur les coups de 10h pour partager un café, un bout de taillaule et des souvenirs entre les bouquins habillant les rayons. Parmi les convives : des habitués et d’anciens bénévoles côtoient la nouvelle équipe en place depuis le départ d’une des fondatrices, il y a trois ans. La bonne humeur était de mise, et pour cause : 10 ans ce n’est pas anodin pour une petite librairie indépendante. Aux Mots Passants fait parti des quelques dernières rescapées du canton. « C’est clair que les géants de la vente en ligne, comme par exemple Amazon, représentent une concurrence importante pour nous », explique Lucie Barth Hurtlin, libraire responsable Aux Mots Passants. « Je dirais même une plus grosse concurrence que la proximité avec la France », ajoute-t-elle. Alors pour résister quel est le secret ?