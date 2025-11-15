Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Coup de neuf pour les panneaux de la promenade du temps passé à La Brévine. Des QR-codes permettant de visionner 18 vidéos y figurent désormais. Les films d’archives côtoient les prises de vues actuelles pour raconter le village autrement.
Une série de vidéo pour découvrir le village autrement. Les panneaux explicatifs bordant la promenade du temps passé ont été restaurés à La Brévine. Ils sont inaugurés ce samedi par la Société d’embellissement et de développement du village. Les textes informatifs et les images n’ont pas changé, mais un QR-code fait son apparition sur chacun des panneaux. En le scannant à l’aide d’un smartphone, les promeneurs pourront découvrir une petite vidéo explicative sur un thème lié au village. « Ces 18 vidéos traitent chacune d’un thème différent, ça permet de découvrir une autre facette de la Brévine », explique Claudine Paris, présidente de la société d’embellissement et à l’origine de l’idée des codes QR. C’est en 2022, après une projection des films d’archives d’Albert Huguenin, ancien maire et restaurateur à La Brévine, que naît cette idée chez Claudine Paris.
Claudine Paris : « Pourquoi pas les mettre sur nos panneaux. »
Ces vidéos mélangent donc des prises de vue actuelles du village et des films d’archives. Afin de trouver suffisamment de matière pour produire ces vidéos, Claudine Paris et son équipe ont entrepris des travaux de recherches conséquents. « On ne pensait pas que ça allait durer deux ans », explique la présidente avec le sourire. Et c’est auprès des habitants du village qu’ils se sont tournés.
« On est bien entouré. »
« C’est un travail d’amour de la région », glisse encore Claudine Paris. Le projet aura donc pris deux ans pour voir le jour et aura coûté 44'000 francs. « Nous avons pu compter sur le soutien de la Loterie romande, du Casino de Neuchâtel et divers donateurs », explique la présidente.
Claudine Paris nous partage sa vidéo préférée
Un site internet sera prochainement créé pour répertorier les 18 vidéos créées à cette occasion. /crb