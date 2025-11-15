Le passé raconte La Brévine d’aujourd’hui

Une série de vidéo pour découvrir le village autrement. Les panneaux explicatifs bordant la promenade du temps passé ont été restaurés à La Brévine. Ils sont inaugurés ce samedi par la Société d’embellissement et de développement du village. Les textes informatifs et les images n’ont pas changé, mais un QR-code fait son apparition sur chacun des panneaux. En le scannant à l’aide d’un smartphone, les promeneurs pourront découvrir une petite vidéo explicative sur un thème lié au village. « Ces 18 vidéos traitent chacune d’un thème différent, ça permet de découvrir une autre facette de la Brévine », explique Claudine Paris, présidente de la société d’embellissement et à l’origine de l’idée des codes QR. C’est en 2022, après une projection des films d’archives d’Albert Huguenin, ancien maire et restaurateur à La Brévine, que naît cette idée chez Claudine Paris.