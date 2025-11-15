Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

L’emballage des collections a été géré par deux collaboratrices en conservation préventive. Les objets, les meubles et les vitrines partent samedi pour leur nouvelle demeure provisoire à EspaceVal à Couvet le temps des travaux qui seront menés dans le bâtiment qui les abrite actuellement. L’institution devrait rouvrir à l’été 2027.
Une nouvelle demeure provisoire pour les collections du Musée Jean-Jacques Rousseau à Môtiers. Les objets, les meubles et les vitrines seront déménagés samedi à EspaceVal à Couvet, le temps des travaux de rénovation de la bâtisse où se trouve le musée. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), propriétaire des murs, va créer douze chambres d’hôte dans le bâtiment qui a hébergé le célèbre écrivain au 18e siècle. L’emballage du millier d’objets que comporte le musée a été géré par deux spécialistes en conservation préventive. Nicolas Fiquet, conservateur du musée, relève qu’aucune précaution particulière n’est nécessaire pour le déménagement en lui-même des objets.
Nicolas Fiquet : « Les précautions à prendre sont relatives à chaque type d’objets. »
Les travaux menés par l’ECAP auront une incidence sur le Musée Rousseau. Il restera dans le bâtiment, mais avec une autre configuration. L’institution va perdre les deux pièces qu’elle avait au rez-de-chaussée, mais va gagner des espaces au 1er étage. Pour accéder au musée, les visiteurs devront passer par le Musée régional du Val-de-Travers. Les deux institutions réfléchissent d’ailleurs à une plus grande collaboration, mais pour l’instant, elles en sont au stade des discussions.
« On perd un espace, mais on en gagne d’autres. »
Ces travaux sont aussi l’occasion de revoir la muséographie de l’institution, comme le relève Nicolas Fiquet. « On va penser à la réouverture. Comment on présentera nos collections à l’issue des travaux. » Des projets de mise en valeur des objets pendant les travaux sont aussi à l’étude.
« Il y aurait une possibilité de présenter quelques pièces de nos collections à la Noctule à Champ-du-Moulin ».
Nicolas Fiquet et sa collègue Noémi Duperron ont repris les commandes du Musée Rousseau il y a deux ans. Depuis leur arrivée, le nombre de visiteurs est en hausse de 20 à 30%. La fermeture de l'institution est une contrainte, mais aussi une force puisque tous deux pourront revoir la muséographie à leur manière.
« Ce sera l’occasion d’apporter notre marque. »
Le Musée Jean-Jacques Rousseau à Môtiers devrait rouvrir dans 18 mois, soit à l’été 2027. /sma