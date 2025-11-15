Le Musée Rousseau à Môtiers déménage

Une nouvelle demeure provisoire pour les collections du Musée Jean-Jacques Rousseau à Môtiers. Les objets, les meubles et les vitrines seront déménagés samedi à EspaceVal à Couvet, le temps des travaux de rénovation de la bâtisse où se trouve le musée. L’Établissement cantonal d’assurance et de prévention (ECAP), propriétaire des murs, va créer douze chambres d’hôte dans le bâtiment qui a hébergé le célèbre écrivain au 18e siècle. L’emballage du millier d’objets que comporte le musée a été géré par deux spécialistes en conservation préventive. Nicolas Fiquet, conservateur du musée, relève qu’aucune précaution particulière n’est nécessaire pour le déménagement en lui-même des objets.