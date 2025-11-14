Le salaire des paysagistes va augmenter

Patrons et syndicats se sont entendus pour 2026 et 2027 dans le cadre de la CCT étendue de ...
Le salaire des paysagistes va augmenter

Patrons et syndicats se sont entendus pour 2026 et 2027 dans le cadre de la CCT étendue de la branche. Cela concerne les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, ainsi que le Jura bernois, Bienne et Evilard-Macolin.

Donner des conditions de travail dignes aux paysagistes, une volonté partagée par les partenaires sociaux qui ont trouvé un accord pour une nouvelle CCT (photo : illustration). Donner des conditions de travail dignes aux paysagistes, une volonté partagée par les partenaires sociaux qui ont trouvé un accord pour une nouvelle CCT (photo : illustration).

Le salaire des paysagistes va augmenter dans les cantons de Neuchâtel, Jura, Fribourg, dans le Jura bernois ainsi qu’à Bienne et Evilard-Macolin. Les patrons et les syndicats sont tombés d’accord après une seule rencontre, dans le cadre de la convention collective de travail étendue de la branche, communiquent vendredi les syndicats Unia et Syna. L’augmentation salariale générale sera de 2,2% à partir du 1er janvier 2026 puis de 1,1% à partir de janvier 2027. /comm-vco


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Félix Fivaz, lauréat 2025 du Prix des musiques actuelles

Félix Fivaz, lauréat 2025 du Prix des musiques actuelles

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 10:58

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 08:33

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 09:32

« En boîte » : Wodey-Suchard

« En boîte » : Wodey-Suchard

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 18:03

Articles les plus lus

Le dossier électronique du patient change de cap

Le dossier électronique du patient change de cap

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 16:30

« En boîte » : Wodey-Suchard

« En boîte » : Wodey-Suchard

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 18:03

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 08:33

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 09:32

Le dossier électronique du patient change de cap

Le dossier électronique du patient change de cap

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 16:30

La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 17:58

« En boîte » : Wodey-Suchard

« En boîte » : Wodey-Suchard

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 18:03

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 09:32

Deux nouveaux livres dévoilent les trésors botaniques neuchâtelois

Deux nouveaux livres dévoilent les trésors botaniques neuchâtelois

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 14:34

Fin de la vente de billets à bord des bus transN

Fin de la vente de billets à bord des bus transN

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 14:51

Le dossier électronique du patient change de cap

Le dossier électronique du patient change de cap

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 16:30

La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 17:58