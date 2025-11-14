Patrons et syndicats se sont entendus pour 2026 et 2027 dans le cadre de la CCT étendue de la branche. Cela concerne les cantons de Neuchâtel, du Jura, de Fribourg, ainsi que le Jura bernois, Bienne et Evilard-Macolin.
Le salaire des paysagistes va augmenter dans les cantons de Neuchâtel, Jura, Fribourg, dans le Jura bernois ainsi qu’à Bienne et Evilard-Macolin. Les patrons et les syndicats sont tombés d’accord après une seule rencontre, dans le cadre de la convention collective de travail étendue de la branche, communiquent vendredi les syndicats Unia et Syna. L’augmentation salariale générale sera de 2,2% à partir du 1er janvier 2026 puis de 1,1% à partir de janvier 2027. /comm-vco