Le salaire des paysagistes va augmenter dans les cantons de Neuchâtel, Jura, Fribourg, dans le Jura bernois ainsi qu’à Bienne et Evilard-Macolin. Les patrons et les syndicats sont tombés d’accord après une seule rencontre, dans le cadre de la convention collective de travail étendue de la branche, communiquent vendredi les syndicats Unia et Syna. L’augmentation salariale générale sera de 2,2% à partir du 1er janvier 2026 puis de 1,1% à partir de janvier 2027. /comm-vco