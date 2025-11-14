« Le monde en cause » : l’enjeu de la COP30 pour les pays pauvres

Alors que la 30e Conférence sur le climat de l’ONU se déroule au Brésil, les ONG en profitent ...
« Le monde en cause » : l’enjeu de la COP30 pour les pays pauvres

Alors que la 30e Conférence sur le climat de l’ONU se déroule au Brésil, les ONG en profitent pour rendre les pays riches attentifs à la situation de ceux qui sont plus pauvres et souffrent du réchauffement climatique.

La COP30 se tient à Belém, dans l'Amazonie brésilienne. (Photo : AP Photo/Andre Penner). La COP30 se tient à Belém, dans l'Amazonie brésilienne. (Photo : AP Photo/Andre Penner).

La 30e Conférence sur le climat des Nations Unies se tient actuellement à Belém au Brésil. L’occasion d’évoquer la situation des pays les plus pauvres impactés par le changement climatique. Plusieurs ONG en profitent pour sensibiliser les négociateurs des pays les plus riches sur la nécessité d’incorporer les enjeux de la dette de ces pays aux négociations sur le climat. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

