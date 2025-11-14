« Le monde en cause » : l’enjeu de la COP30 pour les pays pauvres

La 30e Conférence sur le climat des Nations Unies se tient actuellement à Belém au Brésil. L’occasion d’évoquer la situation des pays les plus pauvres impactés par le changement climatique. Plusieurs ONG en profitent pour sensibiliser les négociateurs des pays les plus riches sur la nécessité d’incorporer les enjeux de la dette de ces pays aux négociations sur le climat. Le reportage de notre correspondant au Brésil, Jean-Claude Gerez :

