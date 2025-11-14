À 100 à l’heure dans une zone à 40

Gros excès de vitesse le vendredi 7 novembre à Boudevilliers. Un motard a été mesuré à 97 km/h dans une zone limitée à 40 km/h. La Police neuchâteloise le signale vendredi matin dans un communiqué. Peu après 13h30, l’homme s’est fait flasher lors d’un contrôle par un radar mobile. Il ne s’est pas fait intercepter sur le moment. Le lendemain, les gendarmes de la police de circulation se sont rendus à son domicile où il a reconnu les faits. Le motocycliste est un homme de 57 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel. Il va faire l'objet d'une dénonciation pénale auprès du Ministère public. Il s'expose à un retrait de permis d'une durée de deux ans. /comm-jhi