À 100 à l’heure dans une zone à 40

Un automobiliste a été flashé à 97 km/h vendredi dernier sur une route limitée à 40 km/h à ...
À 100 à l’heure dans une zone à 40

Un motard a été flashé à 97 km/h vendredi dernier sur une route limitée à 40 km/h à Boudevilliers.

La vitesse était limitée à 40 km/h sur ce tronçon. (Photo d'illustration). La vitesse était limitée à 40 km/h sur ce tronçon. (Photo d'illustration).

 

Gros excès de vitesse le vendredi 7 novembre à Boudevilliers. Un motard a été mesuré à 97 km/h dans une zone limitée à 40 km/h. La Police neuchâteloise le signale vendredi matin dans un communiqué. Peu après 13h30, l’homme s’est fait flasher lors d’un contrôle par un radar mobile. Il ne s’est pas fait intercepter sur le moment. Le lendemain, les gendarmes de la police de circulation se sont rendus à son domicile où il a reconnu les faits. Le motocycliste est un homme de 57 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel. Il va faire l'objet d'une dénonciation pénale auprès du Ministère public. Il s'expose à un retrait de permis d'une durée de deux ans. /comm-jhi


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Félix Fivaz, lauréat 2025 du Prix des musiques actuelles

Félix Fivaz, lauréat 2025 du Prix des musiques actuelles

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 10:58

Le salaire des paysagistes va augmenter

Le salaire des paysagistes va augmenter

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 11:00

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 08:33

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 09:32

Articles les plus lus

« En boîte » : Wodey-Suchard

« En boîte » : Wodey-Suchard

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 18:03

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 08:33

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 09:32

Le salaire des paysagistes va augmenter

Le salaire des paysagistes va augmenter

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 11:00

Le dossier électronique du patient change de cap

Le dossier électronique du patient change de cap

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 16:30

« En boîte » : Wodey-Suchard

« En boîte » : Wodey-Suchard

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 18:03

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Ces Neuchâtelois lancés à la recherche d’avions disparus

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 08:33

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Le Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

Région    Actualisé le 14.11.2025 - 09:32

Fin de la vente de billets à bord des bus transN

Fin de la vente de billets à bord des bus transN

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 14:51

Le dossier électronique du patient change de cap

Le dossier électronique du patient change de cap

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 16:30

La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 17:58

« En boîte » : Wodey-Suchard

« En boîte » : Wodey-Suchard

Région    Actualisé le 13.11.2025 - 18:03