La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

Le tunnel de la Clusette, à l’est du Val-de-Travers, célèbre ses 50 ans. Il a été inauguré le 14 novembre 1975. Avant la construction de cet ouvrage, on empruntait une route à flanc de montagne et ça n’était pas sans risque. Il n’était pas rare que des morceaux de roche se détachent de la falaise pour aller s’écraser sur la chaussée.

Les travaux de sécurisation entrepris au fil des ans n'ont pas suffit.

En novembre 1968, un important éboulement qui éventre la route incite le Conseil d’État à commander l’étude d’un ouvrage de génie civil. C’est ce que révèlent les recherches menées par un habitant de la vallée, Gilles Landry, pour un exposé présenté à l’école d’ingénieur du Locle en 1976.

Cinq scénarios sont alors envisagés. À commencer par la construction d’un tunnel de plus de 5 km sous le Creux-du-Van avec sortie à la Béroche. Un projet ambitieux, qui remporte les faveurs du public, mais qui sera abandonné à raison de son coût : environ 127 millions de francs.