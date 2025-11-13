La Clusette : un demi-siècle de trafic sous la montagne

Il y a 50 ans le Val-de-Travers et le canton de Neuchâtel inauguraient le tout nouveau tunnel de la Clusette. Un ouvrage qui a notamment permis aux automobilistes d’éviter de prendre un rocher sur le toit de leur véhicule.
Le tunnel de la Clusette, à l’est du Val-de-Travers, célèbre ses 50 ans. Il a été inauguré le 14 novembre 1975. Avant la construction de cet ouvrage, on empruntait une route à flanc de montagne et ça n’était pas sans risque. Il n’était pas rare que des morceaux de roche se détachent de la falaise pour aller s’écraser sur la chaussée.
Les travaux de sécurisation entrepris au fil des ans n'ont pas suffit.
En novembre 1968, un important éboulement qui éventre la route incite le Conseil d’État à commander l’étude d’un ouvrage de génie civil. C’est ce que révèlent les recherches menées par un habitant de la vallée, Gilles Landry, pour un exposé présenté à l’école d’ingénieur du Locle en 1976.
Cinq scénarios sont alors envisagés. À commencer par la construction d’un tunnel de plus de 5 km sous le Creux-du-Van avec sortie à la Béroche. Un projet ambitieux, qui remporte les faveurs du public, mais qui sera abandonné à raison de son coût : environ 127 millions de francs.
Gilles Landry : « Il fallait construire deux ponts pour passer sur les voies de chemin de fer et sur l’Areuse. »
Autres propositions : la construction d’un viaduc à flanc de falaise, une route le long de la voie ferrée, l’élargissement et la couverture de la chaussée existante ou le percement d’un tunnel sous la montagne.
C’est cette dernière proposition, estimée à 33 millions de francs, qui est finalement choisie. L’ouvrage comptera trois voies d’une longueur de 1000 mètres. Outre le percement du tunnel, le projet prévoit l’élargissement de la route existante aux deux extrémités de l’ouvrage, toutes sortes de travaux de consolidation et le gommage du virage en « S » à l’ouest.
« Le dernier tiers du percement se situait dans une zone (…) de très mauvaise qualité. »
Début décembre 1972, le conseiller d’État Carlos Grosjean fait sauter la première mine, marquant ainsi le coup d’envoi d’un chantier qui durera plus de 3 ans. La qualité de la roche à certains endroits sous la montagne ralentit passablement les travaux. Finalement, le 14 novembre 1974, le tunnel de la Clusette est inauguré.
La mise en service de cet ouvrage a sans doute participé au développement industriel du Val-de-Travers. Ne serait-ce que parce que l’accès pour les camions a été facilité par le tunnel, explique Gilles Landry.
« Si [les] poids-lourds devaient emprunter l’ancienne route, il y aurait pas mal de problèmes. »
