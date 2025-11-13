Le dossier électronique du patient change de cap

Le dossier électronique du patient (DEP) est abandonné, mais les données seront transférées sur la nouvelle plateforme. Le Conseil fédéral a décidé la semaine passée de le remplacer par un dossier électronique de santé. Trois ans après le lancement du dossier électronique, plus de 11'000 dossiers ont été ouverts dans le canton de Neuchâtel, soit un peu plus de 5% de la population. Des chiffres qui paraissent faibles, explique Frédéric Mairy, conseiller d’Etat en charge de la santé, « mais en regard des moyennes nationales, on est beaucoup plus haut. Ce qui nous conforte dans l’approche qu’on a retenue, c’est-à-dire de partir seul avec notre propre communauté et de ne pas rejoindre des communautés plus grandes. » Malgré cette relative satisfaction, Frédéric Mairy le reconnait, les résultats sont totalement insatisfaisants. Ils s’expliquent notamment par la multitude de logiciels utilisés par les professionnels de la santé et qui ne sont pas toujours compatibles avec la plateforme du dossier électronique du patient.