L'Alps View Festival dévoile sa programmation 2026

L'Alps View Festival dévoile ce jeudi la programmation de sa troisième édition. Présenté comme un « rendez-vous incontournable de l'électronique en Suisse romande », le festival se tiendra les 24 et 25 avril prochain à la Vue des Alpes. Parmi les têtes d’affiche internationales, les festivaliers pourront découvrir NTO et Joachim Pastor (réunis pour un set inédit en duo), Creeds, Leblanc ou encore le duo Schrotthagen. « Je me réjouis à nouveau d'accueillir sur notre col neuchâtelois des artistes d'une telle renommée. Nous remarquons que ce festival devient très attendu et nous ne souhaitons pas décevoir les festivaliers », explique Alexandre Turrian, président de la manifestation.

Huit artistes suisses se produiront également sur la scène de l'Alps View Festival. Le public pourra assister entre autres aux performances d’Elina, de Rose Megix ou du neuchâtelois Unterschrift.

Le festival fait le plein de nouveautés avec notamment une nouvelle scénographie, une « Formule Apéro » pour débuter les soirées et des sets collaboratifs inédits entre DJ. Des navettes gratuites au départ de la Chaux-de-Fonds ainsi que des trajets retour vers Neuchâtel seront disponibles. Pour finir, l’hôtel de la Vue des Alpes sera entièrement réservé aux festivaliers durant le week-end.

La programmation complète, les horaires et la billetterie sont à retrouver sur le site officiel du festival. /comm-pch