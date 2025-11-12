Un roman célèbre la Tour du fantastique

Un roman fantastique collaboratif pour mettre à l’honneur la Tour du fantastique. « Le bastion des dégradés », nouveau roman de fantasy publié aux éditions PVH, met en lumière ce projet culturel emblématique de Neuchâtel. L'ouvrage est né d'une collaboration entre cinq auteurs romands : Sara Schneider, Pascal Lovis, Stéphane Paccaud, Aquilegia Nox et le Neuchâtelois Julien Hirt. Après environ une année d’écriture, le monde imaginaire des Morceterres est né. La couverture a été dessinée par John Howe, l’illustrateur du Seigneur des Anneaux qui est le parrain de la Tour du fantastique. « Lorsque j'ai découvert le projet de la Tour du fantastique, je me suis tout de suite dit qu'on pouvait amener notre pierre à l'édifice », explique Lionel Jeannerat, directeur de la maison d'édition neuchâteloise PVH éditions dans « La Matinale » ce mercredi.





Un monde où l'art devient magie

Le roman plonge les lecteurs dans un univers où l'art pictural est une forme de magie. Les créations dessinées peuvent prendre corps grâce à cette magie qui semble perdre de sa puissance. Les cinq personnages principaux tenteront de découvrir ce qui se cache derrière ce phénomène.

La couverture du livre porte la signature prestigieuse de John Howe. L'illustrateur du « Seigneur des Anneaux », parrain de la Tour du fantastique, apporte ainsi son talent à ce projet ancré dans le patrimoine culturel neuchâtelois.





Une écriture collaborative et ouverte

« C'est véritablement un roman et non un recueil de nouvelles », précise l'éditeur. Ce défi d'écriture à dix mains illustre la philosophie collaborative de la maison d'édition PVH.

Le livre est publié sous licence libre, comme toute la collection Ludomir. Cette particularité permet à quiconque d'écrire une suite, une préquelle ou de modifier le texte pour le publier librement, à condition de respecter la même licence. « C'est une œuvre collaborative que nous ouvrons à des collaborations extérieures sans forcément demander d'autorisation », souligne Lionel Jeannerat. Un concours de création sera d'ailleurs lancé en janvier pour développer cet univers. La maison PVH éditions prévoit également la création d'un wiki collaboratif. Cette plateforme permettra aux fans de découvrir des informations supplémentaires sur l'univers du roman et d'y contribuer.