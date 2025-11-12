Après Gims, annoncé début octobre, Christophe Maé. L’Estivale Open Air a annoncé mercredi matin la venue du chanteur de Carpentras cet été à Estavayer-le-Lac. Il se produira le 31 juillet. La manifestation se tient du 29 juillet au 1er août. La billetterie ouvre ce mercredi pour la soirée du 31 juillet. /comm-sma
Christophe Maé à l’Estivale Open Air
Le chanteur français se produira le vendredi 31 juillet à Estavayer-le-Lac. Le festival avait ...
