Christophe Maé à l’Estivale Open Air

Après Gims, annoncé début octobre, Christophe Maé. L’Estivale Open Air a annoncé mercredi matin la venue du chanteur de Carpentras cet été à Estavayer-le-Lac. Il se produira le 31 juillet. La manifestation se tient du 29 juillet au 1er août. La billetterie ouvre ce mercredi pour la soirée du 31 juillet. /comm-sma