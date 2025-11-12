Aurores boréales dans le ciel neuchâtelois

Des aurores boréales étaient visibles dans le canton de Neuchâtel et ailleurs en Suisse dans ...
Aurores boréales dans le ciel neuchâtelois

Des aurores boréales étaient visibles dans le canton de Neuchâtel et ailleurs en Suisse dans la nuit de mardi à mercredi en raison d'une tempête solaire inhabituellement forte. Le ciel était spectaculaire à Brot-Dessus.

L'aurore boréale vue à Brot-Dessus. (Photo : Pierre Boldt). L'aurore boréale vue à Brot-Dessus. (Photo : Pierre Boldt).

Les aurores boréales sont rares dans la région alpine. Elles se forment lorsque des particules riches en énergie issues de tempêtes solaires rencontrent le champ magnétique de la Terre. Plus les vents solaires sont forts et plus le lieu d'observation est sombre, plus les chances de voir ce phénomène naturel sont grandes, avait expliqué MeteoNews.

L'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a classé la tempête géomagnétique au deuxième niveau d'alerte le plus élevé, G4. De tels événements peuvent provoquer des variations de tension dans les réseaux électriques ainsi que des perturbations des signaux satellites, radiodiffusés et GPS, indique-t-elle. Le trafic aérien et les pipelines peuvent également être affectés. /ATS-jhi


 

Actualités suivantes

Suspect de pédocriminalité piégé à Neuchâtel

Suspect de pédocriminalité piégé à Neuchâtel

Région    Actualisé le 12.11.2025 - 05:07

Neuchâtel réfléchit à un réseau cantonal de soins intégrés

Neuchâtel réfléchit à un réseau cantonal de soins intégrés

Région    Actualisé le 11.11.2025 - 16:38

Manque de neige : Neuchâtel ski de fond renforce deux points élevés de son réseau

Manque de neige : Neuchâtel ski de fond renforce deux points élevés de son réseau

Région    Actualisé le 11.11.2025 - 16:57

Premier coup de pelle donné sur le site Landi de Cornaux

Premier coup de pelle donné sur le site Landi de Cornaux

Région    Actualisé le 11.11.2025 - 16:46

Articles les plus lus

Willy Schaer nous a quittés

Willy Schaer nous a quittés

Région    Actualisé le 11.11.2025 - 11:36

Le corps de l'habitant de Sainte-Croix identifié formellement

Le corps de l'habitant de Sainte-Croix identifié formellement

Région    Actualisé le 11.11.2025 - 11:56

Gabriel Grossert prendra la tête du Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Gabriel Grossert prendra la tête du Centre Dürrenmatt Neuchâtel

Région    Actualisé le 11.11.2025 - 12:20

Nouvelle baisse du prix du gaz pour 2026

Nouvelle baisse du prix du gaz pour 2026

Région    Actualisé le 11.11.2025 - 14:31