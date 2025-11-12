Aurores boréales dans le ciel neuchâtelois

Les aurores boréales sont rares dans la région alpine. Elles se forment lorsque des particules riches en énergie issues de tempêtes solaires rencontrent le champ magnétique de la Terre. Plus les vents solaires sont forts et plus le lieu d'observation est sombre, plus les chances de voir ce phénomène naturel sont grandes, avait expliqué MeteoNews.

L'agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA) a classé la tempête géomagnétique au deuxième niveau d'alerte le plus élevé, G4. De tels événements peuvent provoquer des variations de tension dans les réseaux électriques ainsi que des perturbations des signaux satellites, radiodiffusés et GPS, indique-t-elle. Le trafic aérien et les pipelines peuvent également être affectés. /ATS-jhi