Willy Schaer nous a quittés

Navigation, finances, médias : Willy Schaer a eu plusieurs vies. L’ancien président de la Banque cantonale neuchâteloise s’en est allé à l’âge de 88 ans.
Willy Schaer est décédé. L’ancien président de la Banque cantonale neuchâteloise était âgé de 88 ans. L’avis de décès est paru lundi dans Arcinfo. Au cours de sa carrière, il s’était illustré dans des domaines très divers qui en ont fait une personnalité neuchâteloise remarquable sur plusieurs plans.
Quand on prononce le nom de Willy Schaer dans le canton de Neuchâtel, c’est peut-être aux bateaux que l’on pensait en premier ces dernières années. Président de l’association Trivapor à partir de 2007, son combat pour permettre au vieux navire à vapeur « Neuchâtel » de naviguer à nouveau est encore dans toutes les mémoires. C’est grâce à lui si le public peut monter à bord de ce bâtiment historique aujourd’hui. Dans une archive datant de 2013, il commentait en direct une opération délicate : la remise à l’eau du bateau, dans le canal de la Broye, après trois ans de rénovation.
Willy Schaer : « C’est un des instants de vérité. »
Willy Schaer a également marqué la vie des Neuchâtelois dans le domaine des finances. Il a présidé le Conseil d’administration de la Banque cantonale neuchâteloise pendant 22 ans, de 1983 à 2005. Il a tenu les rênes de l’institution à travers plusieurs tempêtes. On peut citer en particulier l'éclatement de la bulle immobilière. En parallèle, sur la scène médiatique, ce banquier de formation a également été directeur général de l’Agence télégraphique suisse à Berne, membre d’un triumvirat mis en place à partir de 1979 et qui a accompagné l’institution dans une étape-clé de sa modernisation technique.
Habitant à Bôle pendant la plus longue partie de sa vie, Willy Schaer était aussi un passionné de montagne et membre actif du Club alpin suisse. /jhi