Willy Schaer nous a quittés

Willy Schaer est décédé. L’ancien président de la Banque cantonale neuchâteloise était âgé de 88 ans. L’avis de décès est paru lundi dans Arcinfo. Au cours de sa carrière, il s’était illustré dans des domaines très divers qui en ont fait une personnalité neuchâteloise remarquable sur plusieurs plans.

Quand on prononce le nom de Willy Schaer dans le canton de Neuchâtel, c’est peut-être aux bateaux que l’on pensait en premier ces dernières années. Président de l’association Trivapor à partir de 2007, son combat pour permettre au vieux navire à vapeur « Neuchâtel » de naviguer à nouveau est encore dans toutes les mémoires. C’est grâce à lui si le public peut monter à bord de ce bâtiment historique aujourd’hui. Dans une archive datant de 2013, il commentait en direct une opération délicate : la remise à l’eau du bateau, dans le canal de la Broye, après trois ans de rénovation.