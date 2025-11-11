Un pédocriminel présumé piégé à Neuchâtel

Un pédocriminel présumé piégé par la police neuchâteloise. En août dernier, c’est lors d’investigation cyber menée par la police judiciaire que l’homme de 48 ans et domicilié dans le canton du Jura a pu être détecté, explique la police dans un communiqué ce mardi. A la suite de plusieurs échanges via un site de rencontre l’homme avait convenu d’un rendez-vous avec une mineure de 14 ans dans le but d’entretenir des relations à caractère sexuel. Le profil de l’adolescente était en réalité un leurre de la police neuchâteloise. Le quarantenaire a donc pu être arrêté à proximité du lieu de rendez-vous convenu et conduit dans les locaux de la police.

Lors des investigations menées par la suite, une victime du suspect a pu être identifiée. Il s’agit d’une jeune fille de 15 ans domiciliée dans un autre canton romand. Elle a été entendue et ses parents ont porté plainte. Lors des perquisitions menées au domicile du prévenu plusieurs supports informatiques ont été confisqués. Selon la police du matériel à caractère pédopornographique a été retrouvé. /comm-crb