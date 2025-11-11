Nouvelle baisse du prix du gaz pour 2026

Les tarifs du gaz naturel diminueront d’environ 10% dès le 1er janvier 2026. Cette nouvelle baisse, la quatrième consécutive, découle d’une stratégie d’achat optimisée, d’une gestion rigoureuse des réseaux et d’une vision à long terme en matière d’énergie durable, indique Viteos dans un communiqué ce mardi. L’entreprise, fidèle à son ancrage régional, investit toujours davantage dans la production de biogaz et compense intégralement en CO₂ son approvisionnement.

Cette réduction équivaut à une baisse de 1.58 ct/kWh par rapport aux tarifs en vigueur en 2025. Concrètement, en 2026, les économies mensuelles atteindront en moyenne :

Pour une maison familiale consommant 20’000 kWh/an : 26 francs par mois et 316 francs par année

Pour un immeuble locatif consommant 100’000 kWh/an : 132 francs par mois et 1'580 francs par année

Pour une grande entreprise consommant 500’000 kWh/an : 658 francs par mois et 7'900 francs par année

En 2024, le prix du gaz a continué de baisser, et le pic de la crise énergétique de 2022 semble derrière nous. Cependant, les tarifs resteront probablement supérieurs à ceux de 2021, en raison du contexte géopolitique et des pressions sur les marchés à terme, entraînant un surcoût de 1 à 2 cts/kWh. Les coûts par kilowattheure restent élevés, la baisse de consommation liée à la transition vers des solutions de chauffage renouvelables concentrant les frais fixes sur un volume moindre.

Viteos poursuit ses investissements en infrastructures, atteignant 54 millions de francs en 2024, dans le cadre d’un plan de 650 millions sur dix ans, incluant l’augmentation de la production locale de biogaz, dont Agriteos à La Chaux-de-Fonds, et la sécurisation des réseaux de distribution.

L’entreprise maintient également le supplément écologique à 1.2 ct/kWh pour son offre comprenant 10% de biogaz neuchâtelois, disponible sur demande et selon les capacités. Viteos met à dispositions toutes les fiches tarifaires. /comm-ero