Nez Rouge recherche encore des bénévoles pour son opération 2025

L'opération Nez Rouge reprendra bientôt du service dans le canton de Neuchâtel. Le président du comité neuchâtelois, Alain Müller, lance un appel aux volontaires. Environ la moitié des postes reste encore à pourvoir pour assurer le service de raccompagnement durant les Fêtes.
L’opération Nez Rouge va bientôt reprendre du service dans tout le pays. La section neuchâteloise sera active dès le week-end du 5-6 décembre, puis les 12 et 13 décembre et ensuite tous les soirs du 18 au 31 décembre, ainsi que l’après-midi du 25 décembre.
On le rappelle, le but de Nez Rouge c’est de ramener tout un chacun en sécurité chez soi, avec sa voiture, après une soirée ou un repas de fin d’année si la personne ne se sent pas assez en forme pour prendre le volant… pour n’importe quelle raison. Et pour que cela fonctionne, le comité, lui-même bénévole, recherche des bénévoles pour former les différentes équipes qui vont parcourir le canton. « Nous avons environ 550 cases à remplir », explique Alain Müller, président du comité neuchâtelois dans « La Matinale » ce mardi. Cela représente environ 250 bénévoles, certains pouvant assurer plusieurs soirées.
Actuellement, seule la moitié des postes est pourvue. Les besoins sont particulièrement importants pour les premières dates de l'opération. « Pour le 6 décembre, il nous manque deux équipes, soit six personnes. Pour le 13 décembre, quatre équipes font défaut », précise Alain Müller. La soirée du Nouvel An représente le plus grand défi logistique. « Nous devons constituer 25 équipes, soit environ 80 bénévoles rien que pour le 31 décembre », souligne le président.
Des entreprises et associations s'engagent
Le recrutement s'élargit au-delà des particuliers. Une entreprise de la région permet à ses employés de participer à l'opération sur leur temps de travail. Trois associations – le Rotary, le Kiwanis et le Lions Club – s'impliquent ou se sont déjà impliquées également en fournissant des bénévoles pour des soirées complètes. « Plutôt que de nous sponsoriser financièrement, ils nous sponsorisent en nature en fournissant des bénévoles », se réjouit Alain Müller.
Différents profils recherchés
Une équipe Nez Rouge se compose de trois personnes : un chauffeur qui conduit le véhicule du client, un accompagnant qui sécurise le trajet, et un chauffeur pour la voiture de l'organisation qui suit. Ainsi, il n’est pas nécessaire d’avoir le permis de conduire pour s’engager dans l’opération. D'autres fonctions sont également à pourvoir : téléphonistes, chefs de soirée et aides pour la cuisine. « Ce dernier poste peut convenir à des retraités ou des personnes qui ne souhaitent pas faire toute la nuit », précise Alain Müller.
Le président du comité neuchâtelois se félicite de voir arriver « du sang neuf » parmi les volontaires, notamment des jeunes, même si l'opération est moins connue de cette génération. Les personnes intéressées à devenir bénévoles peuvent s’inscrire en suivant ce lien. /lgn