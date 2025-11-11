Nez Rouge recherche encore des bénévoles pour son opération 2025

L’opération Nez Rouge va bientôt reprendre du service dans tout le pays. La section neuchâteloise sera active dès le week-end du 5-6 décembre, puis les 12 et 13 décembre et ensuite tous les soirs du 18 au 31 décembre, ainsi que l’après-midi du 25 décembre.

On le rappelle, le but de Nez Rouge c’est de ramener tout un chacun en sécurité chez soi, avec sa voiture, après une soirée ou un repas de fin d’année si la personne ne se sent pas assez en forme pour prendre le volant… pour n’importe quelle raison. Et pour que cela fonctionne, le comité, lui-même bénévole, recherche des bénévoles pour former les différentes équipes qui vont parcourir le canton. « Nous avons environ 550 cases à remplir », explique Alain Müller, président du comité neuchâtelois dans « La Matinale » ce mardi. Cela représente environ 250 bénévoles, certains pouvant assurer plusieurs soirées.

Actuellement, seule la moitié des postes est pourvue. Les besoins sont particulièrement importants pour les premières dates de l'opération. « Pour le 6 décembre, il nous manque deux équipes, soit six personnes. Pour le 13 décembre, quatre équipes font défaut », précise Alain Müller. La soirée du Nouvel An représente le plus grand défi logistique. « Nous devons constituer 25 équipes, soit environ 80 bénévoles rien que pour le 31 décembre », souligne le président.





Des entreprises et associations s'engagent

Le recrutement s'élargit au-delà des particuliers. Une entreprise de la région permet à ses employés de participer à l'opération sur leur temps de travail. Trois associations – le Rotary, le Kiwanis et le Lions Club – s'impliquent ou se sont déjà impliquées également en fournissant des bénévoles pour des soirées complètes. « Plutôt que de nous sponsoriser financièrement, ils nous sponsorisent en nature en fournissant des bénévoles », se réjouit Alain Müller.