Neuchâtel réfléchit à un réseau cantonal de soins intégrés

Le but est de mettre le patient au centre du dispositif. Pour y parvenir, le Canton souhaite revoir le modèle actuel trop cloisonné pour créer un système qui privilégie la coordination entre les différents acteurs, à commencer par les quatre établissements de droit public, dont le RHNe.
Neuchâtel fait un premier pas vers la création d’un réseau cantonal de soins intégrés. Le Canton veut faire évoluer le système de santé pour qu’il s’adapte aux besoins d'une population qui vieillit, à l’augmentation des maladies chroniques et à la limitation des ressources qu’elles soient financières ou humaines. Pour y parvenir, le Canton souhaite revoir le modèle actuel trop cloisonné pour créer un système qui privilégie la coordination et la proximité tout en maintenant la qualité des soins. Il s’agit dans un premier temps de repenser l'organisation des quatre établissements de droit public que sont le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), Nomad et AROSS. Dans un deuxième temps, explique Frédéric Mairy, conseiller d’Etat en charge de la santé, il faudra y intégrer les acteurs privés comme les médecins, les EMS ou encore les pharmacies.
Frédéric Mairy : « Nous avons une convergence de vue quant aux constats qui sont faits aujourd’hui. »
Le réseau cantonal de soins intégrés permettra d'assurer une continuité de soins. Pour les besoins fréquents de la population, la médecine de premier recours, les soins à domicile, les maisons de santé et les pharmacies devraient couvrir tout le territoire.
Frédéric Mairy : « Une des pièces maitresses du réseau qu’on entend mettre sur pied sont les maisons de santé. »
Avec ce réseau, explique Vincent Huguenin-Dumittan, chef du Service cantonal de la santé publique, le Canton veut aussi faciliter la prise en charge du patient et avoir une continuité de trajectoire des soins.
Vincent Huguenin-Dumittan : « Ce réseau vise déjà à aider les acteurs à travailler ensemble. »
La démarche du Canton ne vise pas à faire des économies, même si elles seront bienvenues, mais à remettre le patient au cœur des préoccupations. Elle est aussi dictée par une pénurie de personnel.
Frédéric Mairy : « Cette pénurie va arriver et il faut que l’on s’adapte. »
Le Canton va aussi devoir trouver un mode de financement pour ce réseau de soins intégrés. Il faudra donc trouver des pistes avec les assureurs, le Canton n’étant pas compétent dans ce domaine.
Frédéric Mairy : « Il y a aujourd’hui une plus grande ouverture de la part de la Confédération et des assureurs pour tester des modèles alternatifs. »
Les communes seront aussi intégrées dans la réflexion de ce réseau de soins intégrés. /sma