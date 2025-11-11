Neuchâtel réfléchit à un réseau cantonal de soins intégrés

Neuchâtel fait un premier pas vers la création d’un réseau cantonal de soins intégrés. Le Canton veut faire évoluer le système de santé pour qu’il s’adapte aux besoins d'une population qui vieillit, à l’augmentation des maladies chroniques et à la limitation des ressources qu’elles soient financières ou humaines. Pour y parvenir, le Canton souhaite revoir le modèle actuel trop cloisonné pour créer un système qui privilégie la coordination et la proximité tout en maintenant la qualité des soins. Il s’agit dans un premier temps de repenser l'organisation des quatre établissements de droit public que sont le Réseau hospitalier neuchâtelois (RHNe), le Centre neuchâtelois de psychiatrie (CNP), Nomad et AROSS. Dans un deuxième temps, explique Frédéric Mairy, conseiller d’Etat en charge de la santé, il faudra y intégrer les acteurs privés comme les médecins, les EMS ou encore les pharmacies.