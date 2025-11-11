Manque de neige : Neuchâtel ski de fond renforce les points élevés de son réseau

Après trois petits hivers successifs, les amateurs de ski de fond prient les dieux de la neige pour être mieux servis cette saison dans la région. Les responsables des centres nordiques neuchâtelois sont en train de baliser les pistes. Et l’association Neuchâtel ski de fond s’adapte au dérèglement climatique. Elle tente de renforcer les points les plus élevés du réseau des pistes.

C’est le cas cette année à Sommartel, avec une tentative de garantir le plus longtemps possible une boucle praticable de 2 km. « Ce secteur entre le Petit Sommartel et la Petite Joux est relativement haut en altitude, il est dans une combe, il y a des lacs d’air froid qui s’y créent, il n’y a pas trop de soleil. Le potentiel n’était pas forcément exploité. La machine ne montait pas toujours là-haut. On va donc mettre une dameuse à la Petite Joux, car on sait qu’une piste tracée régulièrement résiste mieux à la pluie et au redoux. Ce secteur a l’avantage d’être bien centralisé dans le canton et quand il y a peu de neige, on a vite tendance à tourner en rond à La Vue-des-Alpes, à Pouillerel ou aux Cernets », explique Jérémy Huguenin, porte-parole de Neuchâtel ski de fond.

Ce secteur de Sommartel sera accessible en voiture depuis Les Ponts-de-Martel en cas de faible enneigement.