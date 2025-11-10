Mieux se prémunir contre le cyanure

Un capteur pour détecter le cyanure de manière plus simple et plus rapide. C’est ce qui vient de voir le jour au sein de l’Institut de chimie de l’Université de Neuchâtel.

Le résultat d’une étude qui a des applications pratiques immédiates. « Le cyanure, c’est un polluant extrêmement toxique. Même à très faible concentration il peut être mortel », rappelle la doctorante Alaa Maatouk, qui a cosigné la publication. On le trouve dans les eaux usées et les rejets industriels. L’Organisation mondiale de la santé et l’Union européenne classent cette substance parmi les polluants prioritaires. « Même dans notre canton nous avons des pollutions au cyanure qui sont récurrentes et qui proviennent des industries passées, par exemple de l’horlogerie », explique le chercheur Thibaud Rossel, également cosignataire de l’étude. La question est d’ailleurs sensible un peu partout dans le monde, par exemple en Amérique du Sud, dans l’industrie de l’extraction de l’or.