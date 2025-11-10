« Ma Commune à la Une » : Fleurier

Cette semaine, « La Matinale » met à l’honneur Fleurier, localité emblématique du Val-de-Travers. Forte de ses 3'600 habitants, la bourgade séduit par son patrimoine horloger – berceau de grandes maisons et de savoir-faire centenaires – mais aussi par son dynamisme culturel et associatif. Dans son édition du 2 octobre, le Courrier du Val-de-Travers revient sur une belle aventure humaine : les 15 ans de l’association Nantibatingou, fondée par un couple de Fleurier. Leur engagement vise à renforcer la qualité de l’enseignement et des infrastructures scolaires au Bénin, tout en tissant des liens d’échange et de solidarité entre les deux régions. Quinze années d’actions concrètes, de projets éducatifs et de soutien sur le terrain qui traduisent un engagement durable.

Pour Gabriel Risold, journaliste du Courrier du Val-de-Travers, cette aventure est avant tout une « histoire d’humanité et de persévérance ». Portée depuis Fleurier, elle témoigne de la capacité du Vallon à rayonner au-delà de ses frontières, par la générosité et l’engagement de ses habitants. Un bel exemple de ces initiatives discrètes mais essentielles, qui font du Val-de-Travers une région à la fois solidaire, ouverte sur le monde et fière de ses valeurs.