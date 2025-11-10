« Ma Commune à la Une » : Fleurier

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec ...
« Ma Commune à la Une » : Fleurier

Chaque lundi, « La Matinale » s’arrête dans une commune de notre canton, en partenariat avec les hebdomadaires qui font vivre nos régions.

Gabriel Risold, journaliste pour le Courrier du Val-de-Travers, dans « La Matinale ». Gabriel Risold, journaliste pour le Courrier du Val-de-Travers, dans « La Matinale ».

Cette semaine, « La Matinale » met à l’honneur Fleurier, localité emblématique du Val-de-Travers. Forte de ses 3'600 habitants, la bourgade séduit par son patrimoine horloger – berceau de grandes maisons et de savoir-faire centenaires – mais aussi par son dynamisme culturel et associatif. Dans son édition du 2 octobre, le Courrier du Val-de-Travers revient sur une belle aventure humaine : les 15 ans de l’association Nantibatingou, fondée par un couple de Fleurier. Leur engagement vise à renforcer la qualité de l’enseignement et des infrastructures scolaires au Bénin, tout en tissant des liens d’échange et de solidarité entre les deux régions. Quinze années d’actions concrètes, de projets éducatifs et de soutien sur le terrain qui traduisent un engagement durable.

Pour Gabriel Risold, journaliste du Courrier du Val-de-Travers, cette aventure est avant tout une « histoire d’humanité et de persévérance ». Portée depuis Fleurier, elle témoigne de la capacité du Vallon à rayonner au-delà de ses frontières, par la générosité et l’engagement de ses habitants. Un bel exemple de ces initiatives discrètes mais essentielles, qui font du Val-de-Travers une région à la fois solidaire, ouverte sur le monde et fière de ses valeurs.

« Ma commune à la Une », c’est chaque lundi dans « La Matinale », à 8h15. La semaine prochaine, Emmanuel Gehrig sera avec nous pour représenter N+, le journal officiel de la Ville de Neuchâtel. /rde


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Élection au Gouvernement jurassien : les résultats du second tour

Élection au Gouvernement jurassien : les résultats du second tour

Région    Actualisé le 09.11.2025 - 17:00

Le ski, ce sport qui a façonné la Suisse

Le ski, ce sport qui a façonné la Suisse

Région    Actualisé le 09.11.2025 - 14:30

De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.11.2025 - 18:56

L’art s’invite à la Maison de la Tourbière

L’art s’invite à la Maison de la Tourbière

Région    Actualisé le 08.11.2025 - 10:00

Articles les plus lus

Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 21:57

L’art s’invite à la Maison de la Tourbière

L’art s’invite à la Maison de la Tourbière

Région    Actualisé le 08.11.2025 - 10:00

De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.11.2025 - 18:56

Le ski, ce sport qui a façonné la Suisse

Le ski, ce sport qui a façonné la Suisse

Région    Actualisé le 09.11.2025 - 14:30

Des débuts prometteurs pour le système MAE

Des débuts prometteurs pour le système MAE

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 21:46

Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 21:57

L’art s’invite à la Maison de la Tourbière

L’art s’invite à la Maison de la Tourbière

Région    Actualisé le 08.11.2025 - 10:00

De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

De jeunes chocolatiers à l’œuvre à Neuchâtel

Région    Actualisé le 08.11.2025 - 18:56

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 14:07

Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 16:46

Des débuts prometteurs pour le système MAE

Des débuts prometteurs pour le système MAE

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 21:46

Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 21:57