Les vignerons-encaveurs ont été entendus

Une prise de position qui va dans le bon sens : les vignerons-encaveurs neuchâtelois que nous avons rencontrés saluent la démarche du Conseil fédéral. Le Gouvernement a annoncé la semaine dernière vouloir alléger les contrôles pour les petites caves tout en garantissant les traçabilités. Le rapport qu’il a présenté « propose des solutions concrètes qui assurent à la fois la traçabilité des raisins jusqu’à la bouteille et le respect des obligations de déclarations. »

Depuis 2019, à la suite de deux fraudes mises en lumière dans des entreprises de négoce en Valais, donc de très grandes entreprises, le Conseil fédéral a serré la vis. Ce qui a engendré, explique Jocelyn Vouga des caves du même nom à Cortaillod, une surcharge de travail administratif pour tous.