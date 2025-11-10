Les entreprises doivent anticiper leurs démarches RHT

La plateforme « Job-Room » sera inaccessible du 19 décembre 2025 au 6 janvier 2026. Les entreprises ...
La plateforme « Job-Room » sera inaccessible du 19 décembre 2025 au 6 janvier 2026. Les entreprises doivent donc anticiper leurs demandes ou prolongations de RHT.

Le service de l’emploi neuchâtelois recommande d’anticiper les démarches RHT en raison de l’arrêt temporaire de « Job-Room ». Le service de l’emploi neuchâtelois recommande d’anticiper les démarches RHT en raison de l’arrêt temporaire de « Job-Room ».

Une mise à jour nationale va bloquer temporairement les démarches RHT. Aucune demande ou prolongation de réduction de l’horaire de travail ne pourra être déposée entre le 19 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, indique la Chancellerie d'État dans un communiqué ce lundi. La plateforme « Job-Room », indispensable au dépôt des préavis, demandes et décomptes, sera en effet arrêtée pour une migration informatique vers un nouveau système de paiement de l’assurance-chômage menée par le SECO.

Afin d’éviter tout retard, le service de l’emploi neuchâtelois recommande aux entreprises souhaitant formuler une demande dès le 1er janvier 2026 ou demander une prolongation de déposer leurs préavis dès la mi-novembre. /comm-ero


 

