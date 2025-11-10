Deux faux policiers interpellés au Locle

Deux jeunes hommes ont été arrêtés samedi dans le cadre de fraudes au faux policier au Locle ...
Deux jeunes hommes ont été arrêtés samedi dans le cadre de fraudes au faux policier au Locle. Un phénomène toujours actif dans le canton. La police neuchâteloise appelle à la vigilance.

Deux hommes interpellés pour des escroqueries au faux policier dans le canton de Neuchâtel samedi (photo: illustration, Georges Henz). Deux hommes interpellés pour des escroqueries au faux policier dans le canton de Neuchâtel samedi (photo: illustration, Georges Henz).

Escroqueries au faux policier : deux nouvelles arrestations dans le canton. La police neuchâteloise a interpellé deux nouvelles personnes samedi, après une tentative d’escroquerie au Locle. Depuis la semaine dernière, au total quatre suspects ont été arrêtés. Les individus, âgés de 20 à 24 ans, sont domiciliés en France.

La police rappelle à la population de rester vigilante face à ce type de fraude et de signaler tout comportement suspect. /comm-ero


 

