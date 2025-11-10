Deux faux policiers interpellés au Locle

Escroqueries au faux policier : deux nouvelles arrestations dans le canton. La police neuchâteloise a interpellé deux nouvelles personnes samedi, après une tentative d’escroquerie au Locle. Depuis la semaine dernière, au total quatre suspects ont été arrêtés. Les individus, âgés de 20 à 24 ans, sont domiciliés en France.

La police rappelle à la population de rester vigilante face à ce type de fraude et de signaler tout comportement suspect. /comm-ero