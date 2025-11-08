L’art s’invite à la Maison de la Tourbière

Des artistes investissent la Maison de la Tourbière aux Ponts-de-Martel. L’institution a verni vendredi sa première exposition temporaire. Le public peut découvrir les œuvres de Pascale Joos-Ganz et de Ruedi Hulliger jusqu’au 30 novembre.

La première s’inspire de la nature pour en tirer des œuvres parfois figuratives et parfois abstraites. « Elle part de sites naturels et en partie des couleurs qu’elle voit dans les sites naturels », explique Jacques-André Maire, président de la Fondation de la Maison de la Tourbière. Pascale Joos-Ganz, dont l’atelier est situé aux Ponts-de-Martel, réalise également des montages de plumes qu’elle photographie. Elle animera d’ailleurs des ateliers pour initier des enfants à cette technique les vendredis entre 16h et 17h, en marge de l’exposition.