Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

La Police neuchâteloise fait part ce vendredi de l’interpellation d’une dizaine de personnes ...
Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

La Police neuchâteloise fait part ce vendredi de l’interpellation d’une dizaine de personnes dans le cadre de l’enquête liée au vol dans l’entreprise locloise. Le butin, devisé à 613'000 francs, reste introuvable.

Un vol à main armée s'était produit dans l'entreprise Werthanor en février dernier au Locle. (Photo d'archives)  Un vol à main armée s'était produit dans l'entreprise Werthanor en février dernier au Locle. (Photo d'archives) 

Coup de filet après l’attaque à main armée survenue en février dernier à Werthanor. La Police neuchâteloise indique ce vendredi qu’environ dix personnes ont été interpellées mardi, dont quatre sont suspectées d’avoir pris part à l’opération menée contre l’entreprise locloise. Les principaux suspects sont de nationalité française et sont incarcérés en France. L’enquête a été menée aussi bien par des enquêteurs suisses que français « sous la direction commune du Ministère public neuchâtelois et de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Nancy », précise le communiqué. Le butin, estimé à 613'000 francs, n’a pas été retrouvé à ce jour.

Le 13 février dernier, quatre individus avaient pénétré par effraction dans l’entreprise Werthanor tôt le matin. A l’aide d’armes longues, ils avaient contraint les employés à leur remettre des métaux précieux. Un employé avait été violemment frappé et blessé lors de l’attaque, sans que sa vie ait été mise en danger. Les quatre individus avaient ensuite pris la fuite en voiture. /comm-sbm


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Des débuts prometteurs pour le système MAE

Des débuts prometteurs pour le système MAE

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 21:39

Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 16:46

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 14:07

« Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres

« Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 13:26

Articles les plus lus

Cambriolages en hausse avec l'arrivée de l'automne

Cambriolages en hausse avec l'arrivée de l'automne

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 12:23

« Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres

« Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 13:26

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 14:07

Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

Lignières déballera son cadeau de Noël en avril

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 16:46

Une nouvelle association pour soutenir les familles d'accueil

Une nouvelle association pour soutenir les familles d'accueil

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 10:35

Cambriolages en hausse avec l'arrivée de l'automne

Cambriolages en hausse avec l'arrivée de l'automne

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 12:23

« Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres

« Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 13:26

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

La poursuite de la FM après 2026 approuvée en commission

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 14:07

En Boîte : Viasuisse

En Boîte : Viasuisse

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 18:30

Artistes chaux-de-fonniers cherchent locaux spacieux

Artistes chaux-de-fonniers cherchent locaux spacieux

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 10:00

Une nouvelle association pour soutenir les familles d'accueil

Une nouvelle association pour soutenir les familles d'accueil

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 10:35

Cambriolages en hausse avec l'arrivée de l'automne

Cambriolages en hausse avec l'arrivée de l'automne

Région    Actualisé le 07.11.2025 - 12:23