Une dizaine d’interpellations après l’attaque de Werthanor

Coup de filet après l’attaque à main armée survenue en février dernier à Werthanor. La Police neuchâteloise indique ce vendredi qu’environ dix personnes ont été interpellées mardi, dont quatre sont suspectées d’avoir pris part à l’opération menée contre l’entreprise locloise. Les principaux suspects sont de nationalité française et sont incarcérés en France. L’enquête a été menée aussi bien par des enquêteurs suisses que français « sous la direction commune du Ministère public neuchâtelois et de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Nancy », précise le communiqué. Le butin, estimé à 613'000 francs, n’a pas été retrouvé à ce jour.

Le 13 février dernier, quatre individus avaient pénétré par effraction dans l’entreprise Werthanor tôt le matin. A l’aide d’armes longues, ils avaient contraint les employés à leur remettre des métaux précieux. Un employé avait été violemment frappé et blessé lors de l’attaque, sans que sa vie ait été mise en danger. Les quatre individus avaient ensuite pris la fuite en voiture. /comm-sbm