Direction le sud-est de l’Angleterre ce vendredi où se trouve la New Forest. Une forêt qui n’est toutefois plus nouvelle depuis près de 1’000 ans puisque c’est Guillaume Le Conquérant qui l’a créé au 11e siècle pour y pratiquer la chasse. Depuis des siècles, cette surface de 566 km2 est un lieu de pâturage gigantesque pour les fermiers locaux. Une tradition qui a ses atouts environnementaux. Le reportage de notre correspondante en Angleterre, Marie Billon :
« Le monde en cause » : une forêt anglaise pas comme les autres
