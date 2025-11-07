Cambriolages en hausse avec l'arrivée de l'automne

Six corps de police latins, avec la Prévention suisse de la criminalité, mènent ce jeudi la ...
Six corps de police latins, avec la Prévention suisse de la criminalité, mènent ce jeudi la 11e journée de prévention contre les cambriolages.

La 11e journée de prévention contre les cambriolages se déroule ce jeudi.

Avec l’arrivée de l’automne, les effractions repartent à la hausse : les autorités renforcent la prévention. Ce jeudi 6 novembre marque la 11e journée de prévention contre les cambriolages. L’action est menée par les polices des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Tessin, Valais et Vaud, en collaboration avec la Prévention suisse de la criminalité (PSC), selon un communiqué publié ce vendredi par la police neuchâteloise. L’objectif est de sensibiliser la population aux risques de cambriolage à l’approche de l’hiver et de rappeler les mesures simples permettant de s’en prémunir.

Selon les dernières statistiques nationales, les vols par effraction et introduction clandestine ont augmenté de 11,2% en un an, passant de 41’429 cas en 2023 à 46’070 en 2024. Dans le canton de Neuchâtel, 826 cambriolages ont été recensés en 2024, contre 831 en 2023. Un recul minime, mais des chiffres qui restent stables.

L’automne et l’hiver demeurent des périodes critiques : avec la nuit qui tombe plus tôt, les cambrioleuses et cambrioleurs repèrent plus facilement les logements inoccupés. Entre septembre et mars, les autorités observent une augmentation des « cambriolages du crépuscule », ciblant principalement les habitations privées.

Pour limiter les risques, la police recommande plusieurs gestes de prévention, qui peuvent réduire considérablement les risques sans grands efforts. Des informations détaillées sont disponibles sur le site de la Prévention suisse de la criminalité. /comm-ero


 

