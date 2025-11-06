Revitalisation de l’Areuse et nouveau tronçon du sentier du lac

Un paysage renaturé et un nouveau chemin. Les promeneuses et promeneurs l’auront remarqué : les travaux menés ces dernières semaines à l’embouchure de l’Areuse sont désormais terminés, selon un communiqué reçu ce jeudi de la Chancellerie d'Etat. La deuxième phase des travaux a permis de libérer les berges de l’Areuse des blocs, poutres et vieux amarrages qui limitaient les échanges entre le cours d’eau et la forêt riveraine. La nature pourra désormais se réinstaller progressivement, et l’érosion façonnera une berge plus dynamique au fil des saisons et des crues.

Ces aménagements favorisent le développement de nouveaux milieux naturels, offrant un habitat amélioré pour la faune et la flore, notamment pour les poissons. L’îlot créé sur le site restera inaccessible au public afin de préserver la tranquillité de la nature.

À l’ouest, un nouveau tronçon de près de 2,4 km du sentier du lac relie le Petit-Cortaillod à la passerelle sur l’Areuse. Le parcours comprend un balisage clair et une nouvelle passerelle traversant le Vivier. Les usagers sont priés de rester sur le sentier et de respecter les panneaux d’information pour protéger les propriétés privées et les milieux sensibles.

Le canton remercie l’ensemble des partenaires, dont les communes de Boudry et Cortaillod, Neuchâtel Rando et les propriétaires riverains, pour leur contribution à cette revitalisation et à l’ouverture de ce nouveau tronçon. /comm-ero