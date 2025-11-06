Ça kssss kssss kssss au musée

Des arthropodes géants fabriqués à l’aide d’instruments de musique. C’est le bestiaire tout particulier qui s’est installé au Musée d’histoire naturelle à Neuchâtel. La nouvelle exposition sera ouverte au public dès dimanche 9 novembre et jusqu’en mai 2026. Elle expose 16 sculptures d’arthropodes géants créées par le collectif breton « Tout reste à faire » à partir d’instruments de musique hors d’usage. Chacune de ces créatures fait l’objet d’une composition musicale qui évoque les instruments qui l’ont fait naître et imite leurs « bruits » naturels. Ces sculptures offrent donc l’occasion au public de plongée de manière démesurée dans le monde de ces petites bêtes souvent méconnues du grand public. L’art est ici comme une porte ouverte sur la science. « Cette exposition fait le lien entre l’imaginaire des artistes et le réel de la nature », explique Ludovic Maggioni, directeur du Musée. Selon lui, l’art permet de piquer la curiosité du public, de les amener à se poser des questions et à vouloir en apprendre plus sur l’aspect scientifique.