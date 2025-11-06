Ça kssss kssss kssss au musée

Un bestiaire singulier s’est installé au Musée d’histoire naturelle à Neuchâtel. La nouvelle exposition intitulée Kssss Kssss Kssss plonge le public dans le monde des arthropodes à grande échelle et en musique.
Des arthropodes géants fabriqués à l’aide d’instruments de musique. C’est le bestiaire tout particulier qui s’est installé au Musée d’histoire naturelle à Neuchâtel. La nouvelle exposition sera ouverte au public dès dimanche 9 novembre et jusqu’en mai 2026. Elle expose 16 sculptures d’arthropodes géants créées par le collectif breton « Tout reste à faire » à partir d’instruments de musique hors d’usage. Chacune de ces créatures fait l’objet d’une composition musicale qui évoque les instruments qui l’ont fait naître et imite leurs « bruits » naturels. Ces sculptures offrent donc l’occasion au public de plongée de manière démesurée dans le monde de ces petites bêtes souvent méconnues du grand public. L’art est ici comme une porte ouverte sur la science. « Cette exposition fait le lien entre l’imaginaire des artistes et le réel de la nature », explique Ludovic Maggioni, directeur du Musée. Selon lui, l’art permet de piquer la curiosité du public, de les amener à se poser des questions et à vouloir en apprendre plus sur l’aspect scientifique.
Une respiration pour le musée
Kssss Kssss Kssss, un bestiaire utopique s’adresse aux grands comme aux plus petits. « Cette exposition a la force de toucher un public très large », ajoute Ludovic Maggioni. Elle vient après Nommer les natures une exposition qui interrogeait les origines coloniales des collections du Musée, apportant une respiration bienvenue estime le directeur :
Ludovic Maggioni : « On peut explorer plein de choses.
Diverses activités gravitent autour de l’exposition. Un piano a été mis en place dans le hall d’entrée afin que les musiciens ou les amateurs puissent y jouer. Des concerts pour bébé seront également au programme ainsi que divers ateliers pour les enfants autour des arthropodes ou des sons. /crb.