Le lycée Blaise Cendrars a 125 ans : sa fête, son passé et de ses futurs chantiers

L’établissement cantonal chaux-de-fonnier a prévu un programme riche et varié ce week-end à ...
Le lycée Blaise Cendrars a 125 ans : sa fête, son passé et de ses futurs chantiers

L’établissement cantonal chaux-de-fonnier a prévu un programme riche et varié ce week-end à l’occasion de son jubilé, à l’image de l’acteur culturel qu’il a toujours été.

Une tente de fête a fait son apparition devant le lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds. Une tente de fête a fait son apparition devant le lycée Blaise-Cendrars, à La Chaux-de-Fonds.

Le lycée Blaise-Cendrars fête ses 125 ans ce week-end à La Chaux-de-Fonds avec des portes ouvertes. Le programme est aussi riche d’animations culturelles, à l’image de l’histoire de l’institution. Un livre est paru à l’occasion de ce jubilé, intitulé « 125 ans en 125 fragments ».

Directeur de l’établissement, Christophe Stawarz explique que « malgré les changements institutionnels – c’était un gymnase communal de très petite taille, c’est devenu un gymnase cantonal dans les années 1960, puis lycée Blaise-Cendrars à partir de 1999 –, il y a une vraie constante autour de la culture : la volonté de fabriquer une identité de l’école à travers la valorisation de toutes les expressions culturelles ». Le choix de l’écrivain ? « Avec Blaise Cendrars, on n’a pas choisi un modèle de conformisme. Il revendiquait sa liberté à outrance. Il invitait les gens à partir à la conquête du monde, à se libérer de toutes les entraves. » 

Christophe Stawarz : « Avec Blaise Cendrars, on n'a pas choisi un modèle de conformisme. »

Ecouter le son

A la barre du lycée depuis 2018, Christophe Stawarz estime avoir affaire aujourd’hui – « mais c’est le reflet du monde actuel » – à « une jeunesse peut-être un peu plus désorientée, déboussolée, en attente de clés de compréhension pour pouvoir mieux se situer et mieux s’engager.

« Peut-être qu'aujourd'hui, on voit une jeunesse un peu plus déboussolée. »

Ecouter le son

Deux chantiers attendent l’établissement chaux-de-fonnier. Une rénovation de ses murs en cours d’élaboration ; le chantier pourrait démarrer en 2028. Et la réforme des lycées neuchâtelois avec un passage de trois à quatre ans d’études, en principe dès 2032.

« Le passage de trois ans à quatre ans d'études n'est pas une révolution complète de la formation. »

Ecouter le son

« Ce n’est pas une révolution complète de la formation. On disposera d’une année de plus pour fabriquer peut-être plus d’éducation à la citoyenneté, plus encore d’interdisciplinarité, plus d’autonomie dans le parcours de formation et une meilleure préparation aux études supérieures », envisage Christophe Stawarz. /vco


 

Actualités suivantes

Bandes rivales dans l'Arc jurassien : recours au TF rejeté

Bandes rivales dans l'Arc jurassien : recours au TF rejeté

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 12:15

Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre de la Maison du Concert continuera de vivre

Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre de la Maison du Concert continuera de vivre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 12:30

Notre direct vidéo est indisponible

Notre direct vidéo est indisponible

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:46

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:31

Articles les plus lus

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:23

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:31

Notre direct vidéo est indisponible

Notre direct vidéo est indisponible

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:46

Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre de la Maison du Concert continuera de vivre

Malgré la fermeture du bistro, le Théâtre de la Maison du Concert continuera de vivre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 12:30

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:23

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:23

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

« Lâche-moi la grappe » s’installe aux Anciens Abattoirs

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:31

Notre direct vidéo est indisponible

Notre direct vidéo est indisponible

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:46

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine

Région    Actualisé le 05.11.2025 - 18:47

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:00

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Le chômage reste stable à Neuchâtel en octobre

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 09:23

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Nonante ans pour le ski-club de La Brévine

Région    Actualisé le 06.11.2025 - 11:23