Le lycée Blaise Cendrars a 125 ans : sa fête, son passé et de ses futurs chantiers

Le lycée Blaise-Cendrars fête ses 125 ans ce week-end à La Chaux-de-Fonds avec des portes ouvertes. Le programme est aussi riche d’animations culturelles, à l’image de l’histoire de l’institution. Un livre est paru à l’occasion de ce jubilé, intitulé « 125 ans en 125 fragments ».

Directeur de l’établissement, Christophe Stawarz explique que « malgré les changements institutionnels – c’était un gymnase communal de très petite taille, c’est devenu un gymnase cantonal dans les années 1960, puis lycée Blaise-Cendrars à partir de 1999 –, il y a une vraie constante autour de la culture : la volonté de fabriquer une identité de l’école à travers la valorisation de toutes les expressions culturelles ». Le choix de l’écrivain ? « Avec Blaise Cendrars, on n’a pas choisi un modèle de conformisme. Il revendiquait sa liberté à outrance. Il invitait les gens à partir à la conquête du monde, à se libérer de toutes les entraves. »

