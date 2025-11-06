Le lycée Blaise Cendrars a 125 ans : sa fête, son passé et de ses futurs chantiers

Le lycée Blaise-Cendrars fête ses 125 ans ce week-end à La Chaux-de-Fonds avec des portes ouvertes. Le programme est aussi riche d’animations culturelles, à l’image de l’histoire de l’institution. Un livre est paru à l’occasion de ce jubilé, intitulé « 125 ans en 125 fragments ».
Directeur de l’établissement, Christophe Stawarz explique que « malgré les changements institutionnels – c’était un gymnase communal de très petite taille, c’est devenu un gymnase cantonal dans les années 1960, puis lycée Blaise-Cendrars à partir de 1999 –, il y a une vraie constante autour de la culture : la volonté de fabriquer une identité de l’école à travers la valorisation de toutes les expressions culturelles ». Le choix de l’écrivain ? « Avec Blaise Cendrars, on n’a pas choisi un modèle de conformisme. Il revendiquait sa liberté à outrance. Il invitait les gens à partir à la conquête du monde, à se libérer de toutes les entraves. »
A la barre du lycée depuis 2018, Christophe Stawarz estime avoir affaire aujourd’hui – « mais c’est le reflet du monde actuel » – à « une jeunesse peut-être un peu plus désorientée, déboussolée, en attente de clés de compréhension pour pouvoir mieux se situer et mieux s’engager.
Deux chantiers attendent l’établissement chaux-de-fonnier. Une rénovation de ses murs en cours d’élaboration ; le chantier pourrait démarrer en 2028. Et la réforme des lycées neuchâtelois avec un passage de trois à quatre ans d’études, en principe dès 2032.
« Ce n’est pas une révolution complète de la formation. On disposera d’une année de plus pour fabriquer peut-être plus d’éducation à la citoyenneté, plus encore d’interdisciplinarité, plus d’autonomie dans le parcours de formation et une meilleure préparation aux études supérieures », envisage Christophe Stawarz. /vco