« Faites-nous rire » : La madelaine d’Eric Constantin

Et pour le coup, tout partait bien : un peu de Proust, une madeleine, un brin de nostalgie. Et puis d’un coup, Éric Constantin nous replonge dans son enfance, celle de Dorothée, de Jacky et des génériques chantés en bas-culotte devant une télé qui pesait beaucoup trop lourd. Une madeleine au goût sucré des années 80, quand on croyait que tout était possible – même remplir Bercy 59 fois en chantant des titres pour les enfants.

Une magie qui restera à jamais gravée dans cette époque. Tant celle-ci retombe quand, en pleine interview, une journaliste demande à Dorothée si elle regrette de ne pas avoir eu d’enfant. Au revoir la tendresse, notre humoriste voit rouge : on a bafoué en public sa madeleine de Proust, et il ne fallait pas.