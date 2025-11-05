L’ingénierie de la HE-ARC au service de la médecine. Un projet de micro-usine intelligente a été lancé ce mercredi. Développé par la Haute École d’ingénierie de Neuchâtel, en partenariat avec 23 entités de domaines différents et de tout le pays, il vise à accélérer les traitements personnalisés contre le cancer. Baptisé ORION, le projet a été sélectionné par l’agence fédérale pour l’encouragement de l’innovation, Innosuisse. Il bénéficie d’un budget de 13 millions de francs sur quatre ans. « Concrètement, on va extraire des cellules des tumeurs d'un patient les étudier et créer des petites répliques de la tumeur sur laquelle elle va tester différents médicaments », explique Jérôme Charmet, professeur en ingénierie biomédicale à la HE-ARC et chef du projet Orion.