Journée syndicale : les enseignants toujours préoccupés





Élèves difficiles et journée à l’école

Dans les rangs du SAEN, les membres ont fait part de leurs inquiétudes concernant l’augmentation des élèves compliqués, notamment chez les plus jeunes. « Ces élèves ne présentent pas de pathologie du style TDA ou TSA, donc il est compliqué de savoir comment les prendre en charges », explique Pierre-Alain Porret. Pour faire face à ce problème, les enseignants proposent la mise en place de solution de co-enseignement. C’est-à-dire que des éducateurs accompagnent les professeurs dans leur classe deux à trois demi-journées pour s’occuper des cas difficiles. « C’est une solution, mais elle demande davantage de moyens humains et financiers que nous n’avons pour le moment pas », précise encore le président.

Finalement, le projet MAE a également été évoqué par le SAEN. Les enseignants s’inquiètent du manque d’infrastructure actuellement disponible pour les pauses de midi des élèves. « Beaucoup d’écoles à Neuchâtel manque d’un véritable endroit pour la pause de midi qui permet aux élèves de réellement se reposer », déplore Pierre-Alain Porret. Et d’ajouter que la Ville de Neuchâtel est consciente de ce problème et fait au mieux pour proposer des solutions. La Conseillère communale Nicole Baur était d’ailleurs présente pour entendre les enseignants. « Nous rencontrons souvent les autorités et nous avons un partenariat fort avec elles », se réjouit le président.

Ainsi les enseignants neuchâtelois sont globalement toujours inquiets quant à l’avenir de leur profession et leur condition de travail. « On nous demande de faire toujours plus, les charges de travail sont en constantes augmentations », termine Pierre-Alain Porret. /crb