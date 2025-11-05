Formation duale et Maturité gymnasiale sous la loupe du Canton de Neuchâtel

L’apprentissage en mode dual a toujours la cote dans le canton de Neuchâtel. Les autorités visent un taux de dualisation de 85%. Il se situe en 2025 à 81,9%, en légère augmentation (+1,1 point) par rapport à l’année précédente.

Cela signifie que sur l’entier de la population en formation professionnelle initiale, la très grande majorité effectue sa formation en entreprise, selon des données dévoilées mercredi matin au Locle par la conseillère d’État Crystel Graf.

L’analyse du secteur de l’apprentissage en mode dual dégage des tendances stables avec 4'209 contrats d’apprentissage en cours en 2025. C’est 14 de plus qu’en 2024.

Au chapitre des nouveautés, les apprentis automaticiens bénéficieront d’un nouveau dispositif dès la rentrée 2026. Ils pourront être formés durant deux ans au CAAJ, le Centre d’apprentissage de l’Arc jurassien et au CPNE-TI, le pôle technologies et industrie du Centre de formation professionnelle neuchâtelois avant de continuer leur cursus dans leur entreprise formatrice de manière standard.

Le Canton veut continuer à faire la promotion de la formation duale. Il y voit pour les jeunes un moyen de faciliter leur insertion sur le marché du travail et pour les entreprises la possibilité de former une relève qualifiée dans leur secteur.

Réforme de la Maturité gymnasiale

La cheffe du département de la formation a aussi fait le point sur le projet de Maturité gymnasiale en 4 ans. Actuellement de 3 ans, le cursus doit être harmonisé au niveau national. La Confédération a donné aux cantons concernés jusqu’en 2034 pour s’aligner sur le reste du pays.

Au printemps 2024, le Canton avait annoncé la mise en œuvre d’un système mixte permettant aux élèves de commencer le cursus gymnasial après la 10e ou la 11e année de scolarité obligatoire.

Ce mercredi, Crystel Graf a annoncé que le système imaginé par le Canton proposera quatre portes d’entrée pour les élèves en fin de scolarité. Soit un accès direct, soit un accès par examen, tant pour les 10e que les 11e années.

Ces conditions d’accès seront mieux adaptées aux exigences de la filière, assurent les autorités cantonales. Elles permettront de diminuer les échecs définitifs et les réorientations tardives.

Le Grand Conseil devrait être saisi du rapport sur la réforme de l’accès à la Maturité gymnasiale en 2027. Celle-ci pourrait entrer en vigueur en 2032. /cwi