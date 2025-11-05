A Sainte-Croix, l’hôpital mesure ses retombées économiques

Les patients du Val-de-Travers font vivre l’Hôpital de Sainte-Croix. Et cette institution fait vivre l’économie régionale. Ce sont deux des nombreuses conclusions qui ressortent d’une étude sur l’impact économique du Réseau santé du Balcon du Jura (RSBJ) sur le Nord vaudois. Dans ce rapport présenté mercredi et qui porte sur les années 2023 et 2024, les flux financiers sont quantifiés et les retombées économiques pour le district du Jura Nord vaudois sont mesurées.

L’étude menée par la HEIG-VD s’appuie sur les comptes du RSBJ, une enquête interne auprès du personnel et des données communales. Elle montre que le RSBJ a généré en 2024 environ 10,7 millions de francs de retombées économiques et l’activité soutiendrait près de 230 emplois localement. Le taux d’autofinancement de la structure se monte à 72%. En incluant la patientèle neuchâteloise, notamment issue du Val-de-Travers, ce taux grimpe à 81%.





Une étude qui intervient à point nommé

L’étude intervient alors que les débats politiques cantonaux et fédéraux se focalisent sur la maîtrise des coûts de la santé et envisagent une concentration des activités hospitalières pour réduire les dépenses. Les auteurs mettent en garde : une rationalisation risquerait d’affaiblir l’accès aux soins de proximité, d’aggraver les déserts médicaux et d’amoindrir l’attractivité régionale. Le rapport souligne aussi que la rénovation de l’hôpital de Sainte-Croix, dont les derniers travaux remontent à 40 ans, est menacée si la valeur économique locale du RSBJ n’est pas appréciée à sa juste valeur. Le RSBJ espère rénover son hôpital pour un montant de 24 millions de francs, afin notamment de rénover le bloc opératoire et maintenir la policlinique 24h/24, 7 jours sur 7.





L’avenir, c’est demain

Les responsables du RSBJ rencontreront début décembre le canton de Vaud. Ils souligneront qu’une réduction de l’activité du RSBJ entraînerait selon le rapport des coûts directs (chômage, baisse des recettes fiscales) et des effets indirects sur l’accès aux soins et la qualité de vie locale. Ces impacts justifient, aux yeux des auteurs, une prise en compte des retombées économiques dans les décisions cantonales. Et, avant la rencontre de début décembre, l’hôpital montre patte blanche et organise ce samedi une journée portes-ouvertes. /aju